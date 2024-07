F1, Ferrari: "Attento Leclerc, Hamilton ti darà filo da torcere" parola di Valtteri Bottas

A Valtteri Bottas è stato chiesto di dare qualche consiglio a Charles Leclerc sulla futura convivenza con Lewis Hamiton in Ferrari. Il finlandese ha corso 5 anni in Mercedes con il 7 volte campione del mondo

Fino a pochi giorni fa era solo un “vecchio” 7 volte campione del mondo che si preparava al suo canto del cigno nella scuderia con più storia in F1. Adesso che Lewis Hamilton è tornato vincente dopo il successo di Silverstone domenica scorsa, i tifosi della Ferrari non vedono l’ora che a Maranello si formi la coppia dei sogni con Charles Leclerc. In attesa che le officine di Modena mettano su una monoposto vincente c’è chi come Valtteri Bottas conosce bene il pilota della Mercedes e mette in guardia il collega monegasco dalla convivenza col baronetto di sua Maestà.

Valtteri Bottas e la convivenza con Lewis Hamilton in Mercedes

Valtteri Bottas conosce molto bene Hamilton. I due hanno corso insieme per 5 anni alla Mercedes. Lewis in quel periodo ha vinto ben quattro campionati perdendo solo nel 2021 da Verstappen. Per il finlandese, che ancora aspetta di conoscere il suo futuro in F1, “solo” 10 vittorie e 20 pole position con qualche platonico titolo di vice campione del mondo, in un periodo in cui, 2021 a parte, la Mercedes la faceva da padrone.

Bottas, che arrivò in Mercedes al posto di Rosberg che si ritirò da campione del mondo nel 2016, non riuscì mai a essere costante alternando gare, anche periodi top in cui batteva Hamilton a lunghi momenti di sudditanza. Un po’ per intenderci alla Sergio Perez con Max Verstappen che proprio in questi giorni ha svelato un retroscena inedito sulla rivalità con Lewis.

Fonte: Getty Images

Ferrari: Bottas mette in guardia Leclerc su Hamilton

Ospite del podcast “Nailing the Apex”, a Valtteri Bottas è stato chiesto di dare qualche consiglio a Leclerc sulla futura convivenza con Hamiton in Ferrari. Il finlandese ha così risposto: “Non ho bisogno di dare nessun consiglio a Charles, è un pilota che ha già molta esperienza in Formula 1. Penso che lui e Lewis saranno buoni compagni di squadra, ma sono sicuro che Lewis gli darà molto filo da torcere, non ho dubbi “.

Bottas entra più nello specifico: “Quando Charles conoscerà Lewis, sono sicuro che avrà molto rispetto per lui. È una persona molto simpatica, può essere un buon compagno di squadra e contribuire notevolmente al team. Leclerc imparerà anche che Hamilton è estremamente veloce e coerente, raramente commette errori”.