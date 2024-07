Verstappen e la frase choc su Hamilton: "Vedevo male", cosa è successo a Silverstone 2021. Max contro i regolamenti

Max Verstappen ha riportato alla mente l'incidente con Hamilton nel 2021 a Silverstone che gli avrebbe causato problemi alla vista, l'olandese poi si scaglia contro i regolamenti: "Fatti per rallentare la Red Bull"

Max Verstappen contro Lewis Hamilton: “Ho avuto problemi di vista dopo quell’incidente a Cops”. Il retroscena svelato dal tre volte campione del Mondo di F1 ha fatto riaffiorare alla memoria l’incidente che nel Gran Premio di Silverstone del 2021 segnò l’agguerrito Mondiale di Formula 1 di quell’anno, quello conteso proprio dall’olandese e dall’inglese e conclusosi come in una perfetta sceneggiatura cinematografica all’ultimo giro dell’ultima gara di Abu Dhabi con tante polemiche.

Verstappen, il retroscena sull’incidente con Hamilton a Cops 2021

Max Verstappen nelle ultime ha riaperto una ferita importante ma allo stesso tempo emozionante per tutti gli appassionati di Formula 1. Risale al Mondiale 2021 forse il più avvelenato dagli anni degli scontri tra Senna e Prost. Prima di Abu Dhabi e quel finale al cardiopalma, scritto da un regista tra horror e thriller, c’era stato un primo incontro-scontro tra l’olandese e Lewis Hamilton.

In un primo giro altrettanto palpitante Hamilton provò il sorpasso su Verstappen che chiuse la porta, i due si toccarono e l’olandese ebbe la peggio finendo fuori e sbattendo a forte velocità contro le barriere. Max ricorda così i momenti successivi quell’incidente:

Dopo l’incidente di Silverstone nel 2021 ho avuto problemi di vista , soprattutto sui circuiti ondulati o con molti cartelloni pubblicitari a lato della pista. Ad Austin, nello stesso anno, non ho combattuto solo contro Lewis, ma anche contro le immagini sfocate. Era come guidare un motoscafo a 300 km/h! Non l’avevo mai detto prima, ma per alcuni giri è stato così difficile che ho seriamente pensato di spegnere la macchina. L’unica cosa che mi ha aiutato è stata concentrarmi sulla respirazione con Lewis che mi stava col fiato sul collo. Fu una vittoria importante di cui avevo disperatamente bisogno nella lotta per il titolo”.

Cosa è successo a Silverstone 2021 tra Hamilton e Verstappen: l’incidente alla Cops

Colpa dell’uno, colpa dell’altro. Concorso di colpe. Difficile dare delle responsabilità in quello che successo a Cops nel secondo giro del Gran Premio di Silverstone del 2021. Verstappen era davanti, Hamilton lo tallonava da vicino. I due arrivarono a inizio secondo giro quasi appaiati con Lewis all’interno.

A quel punto Verstappen che era ancora davanti ha fatto la curva andando leggermente verso l’interno, Hamilton è rimasto alla corsa, l’impatto è stato “quasi” inevitabile. Ad avere la peggio Verstappen volato via come una fionda verso le barriere e fattosi abbastanza male.

Max fu portato via in ambulanza e, come confermato in queste dichiarazioni soffrendo poi di problemi non ben identificati alla vista però riconducibili a quel botto. Hamilton quella gara la vinse, nonostante qualche piccolo danno alla sua Mercedes, una penalità di 10 secondi. Lewis sfruttando una Mercedes ancora imperante riuscì nel finale a rinvenire sulla Ferrari di Charles Leclerc che era andato in testa proprio sfruttando l’incidente tra i due.

Quel Mondiale come detto proprio da Silverstone in poi divenne avvelenato con la lotta serrata tra Red Bull e Mercedes, Verstappen ed Hamilton. Che verranno a contatto ancora altre volte in stagione, come a Monza, ma stavolta entrambi fuori alla prima variante e poi ancora a Jeddah dove la spuntò ancora Hamilton. Il finale invece è risaputo sorrise a Max con la decisione di Masi di rifar partire la gara all’ultimo giro dopo la Safety e Verstappen favorito dall’avere gomme nuove a differenza di Hamilton.

F1, Verstappen al veleno sui regolamenti: “Fatti per rallentarci”

Non solo passato ma anche presente nelle parole di Max Verstappen che ha parlato del suo momento e di quello della Red Bull che non sembra essere più dominante come negli ultimi due anni come testimoniano i successi nelle ultime gare di Leclerc, Norris, Russell ed Hamilton.