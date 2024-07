Hamilton e Verstappen come Schumacher e Villeneuve a Jerez '97: confronto scatena il web, Frentzen cancella il post

L'ex pilota di F1 Heinz Harald Frentzen tira in ballo l'incidente Hamilton-Verstappen in Ungheria e lo paragona a quello Schumacher-Villeneuve di Jerez '97. Il web si scatena e il tedesco cancella il post

La F1 come ogni sport che si rispetti è sempre alla ricerca di un paragone, di un confronto, con il passato. Quanto successo nel Gran Premio di Ungheria ha richiamato parecchio i corsi e ricorsi storici. Sia per il dilemma sugli ordini di scuderia in casa McLaren ma soprattutto per quanto riguarda l’incidente che ha visto protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton nel finale di gara, quando l’olandese ha ritardato la frenata per passare l’inglese all’interno, da qui il contatto tra i due. Qualcuno ha trovato una similitudine con quanto successo tra Jacques Villeneuve e Michael Schumacher nel fatidico incidente alla curva Dry Sack nel Gp di Jerez che decise il Mondiale ’97. Mal gliene incolse a Heinz Harald Frentzen; l’ex pilota di F1 è stato costretto a cancellare il post.

F1, Gp Ungheria: il contatto tra Verstappen ed Hamilton

Tra i momenti a più alta tensione del Gran Premio di Ungheria quello che è successo nel finale, al giro 63. Verstappen in rabbiosa rimonta dopo aver subito per la seconda volta l’undercut da Hamilton (ma anche Leclerc passato qualche giro prima), tenta il sorpasso sull’inglese. Sul rettilineo d’arrivo, l’0landese con il DRS aperto ha tardato la frenata al limite bloccando tutte le ruote e finendo così all’interno di Lewis. Il contatto è stato quasi inevitabile. Nessuna conseguenza né per i piloti né per le auto, soprattutto la RB20 di Max che è uscita indenne dal volo e dal semi atterraggio.

Verstappen ha poi chiuso 5°, Hamilton sul podio tra qualche polemica, specie il nervosismo del 3 volte campione del mondo che ce l’aveva col mondo intero salvo essere redarguito dal suo stesso muretto. Anche successivamente la direzione gara ha preferito non procedere con nessuna penalità derubricando l’episodio a un semplice incidente di gara senza responsabilità.

Frentzen tira in ballo Schumacher-Villeneuve a Jerez ’97: come Max-Lewis

E se il “pastrocchio” in casa McLaren sugli ordini di scuderia tra Piastri e Norris ha scomodato paragoni illustri (Schumacher-Barrichello in Austria 2002, Alonso-Massa in Germania 2010 o ancora Webber-Vettel in Malesia 2013) non da meno è stato l’incidente tra Verstappen ed Hamilton. Ne sa qualcosa Heinz Harald Frentzen. L’ex pilota di F1, una carriera di tutto rispetto tra il 1994 e il 2003 con 3 vittorie e 18 podi, ha tirato in ballo nientepopodimeno che il famosissimo incidente tra Jacques Villeneuve e Michael Schumacher alla curva Dry Sack nel Gp di Jerez che decise il Mondiale ’97.

In quell’occasione, ultima gara di quel campionato, il canadese alle spalle del tedesco della Ferrari provò il sorpasso a pochi giri dalla fine, Schumi provò a chiudere la porta causando il contatto ma fu lui ad avere la peggio dovendosi ritirare mentre Villeneuve andò a vincere quello che sarebbe stato il suo primo e ultimo mondiale di F1. Frentzen che era all’epoca proprio compagno del figlio di Gilles in Williams sul suo account X ha provato a fare un parallelo tra i due incidenti con tanto di video e una frase sibillina:

Nell’ultima gara di F1 del 1997 era abbastanza chiaro di chi fosse la colpa. Oggi qual è la vostra opinione?“

Il paragone scatena i commenti social, Frentzen cancella il post

Mai l’avesse fatto. Sotto al post di Frentzen la gente, followers e non solo si sono scatenati nei commenti. Di ogni tipo, purtroppo come capita sempre più frequentemente anche insulti. E Frentzen ci è finito di mezzo. Un po’ forse per aver tirato in ballo Schumacher, responsabile sì di quell’incidente (fu anche squalificato) ma impossibilitato ad oggi a difendersi viste le condizioni di salute, ma forse anche per aver insinuato nel suo post una presunta responsabilità di Hamilton nel contatto con Verstappen per aver comunque provato a fare la curva proprio come fece Schumi andando addosso a chi si trovava all’interno.

Fatto sta che alla fine della fiera, dopo l’ennesimo insulto, Frentzen è stato costretto a cancellare il post scrivendo al suo posto: “Cancello questo post, sono felice di non essere uno Stewart in questi giorni“.