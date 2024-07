F1, battibecco Hamilton e Norris: mancanza di rispetto per Lewis, il web sta col futuro pilota Ferrari

Chiamatela Formula Incertezza questa F1 con Piastri 7° vincitore diverso da inizio stagione. Ma è anche una Formula 1 nervosa, Norris a fine gara risponde male a Hamilton, il web prende le difese del futuro ferrarista

Non è stato sicuramente un Gran Premio di Ungheria noioso. E’ successo di tutto dalla partenza alla bandiera a scacchi e anche oltre. Dalla gestione degli ordini di scuderia in casa McLaren per dirimere la questione vittoria tra Oscar Piastri e Lando Norris al nervosismo evidente di Max Verstappen espresso nei team radio e poi nel contatto con Lewis Hamilton. Ma c’è stato anche dell’altro. Come il battibecco, nato quasi dal nulla, tra lo stesso Hamilton e Norris appena terminata la gara. E’ bastata una battuta di Lewis a scatenare la reazione ironica e stizzita del connazionale che ha risposto per le rime al prossimo pilota della Ferrari.

F1, chiamatela Formula Incertezza: Piastri 7° vincitore diverso

Non si ricorda negli ultimi anni una F1 più incerta di quella del Mondiale 2024. Oscar Piastri ha firmato in Ungheria il 7° successo di un pilota diverso in questa stagione. L’australiano si è aggiunto alla lunga schiera di “vincitori” che vede ovviamente Max Verstappen che di primi posti ne ha infilati parecchi, i due Mercedes Russell in Austria ed Hamilton a Silvertstone, i due McLaren appunto, ieri Piastri, Norris a Miami senza dimenticare i due successi, un po’ ahinoi troppo lontani già nel tempo della Ferrari con Sainz in Australia e Leclerc a Monaco.

Gp Ungheria a tutto nervosismo: il caso McLaren, il contatto Hamilton-Verstappen

Sono stati due i momenti clou del Gran Premio di Ungheria. Al 47° giro il primo colpo di scena. Che è un piccolo pasticcio della McLaren che ha dimostrato di essere più acerba come team nella gestione delle gare rispetto alla forza e velocità della sua monoposto.

La chiamata di Norris ai box per “coprire” l’eventuale undercut di Hamilton ha innescato un domino che ha messo non poco in imbarazzo la scuderia di Andrea Stella. Piastri ha finito lui per subire l’undercut del compagno che poi gli ha ceduto la posizione malvolentieri e solo dopo un lungo, lunghissimo conciliabolo col muretto box.

Mentre Norris teneva tutti sulle spine, soprattutto Piastri, nel cedere la testa della corsa, il secondo colpo di scena ha visto Max Verstappen decollare letteralmente con la sua Red Bull sulla Mercedes di Lewis Hamilton, ultimo episodio di una domenica da incubo per il tre volte campione del mondo olandese, nervoso e stizzito per la poca competitività della sua monoposto ma anche per le scelte del suo box. SuperMax, ieri non tanto, anche però zittito a fine gara dal suo ingegnere di pista Lambiase che lo ha invitato a non lamentarsi sempre dandogli del “bambino” via radio.

F1, Norris al veleno con Hamilton a fine gara: video

Ma, come detto, la tensione in Ungheria non si è esaurita con la bandiera a scacchi. A fine gara Lando Norris, secondo, e Lewis Hamilton terzo, al pari di Oscar Piastri vincitore, si sono ritrovati nel retro podio. Quella che oramai è diventato un rituale della gare di F1 e MotoGP, prima di salire sul palco delle premiazioni. Tutto ovviamente ripreso dalle telecamere del circuito internazionale.

Hamilton è seduto, Norris in piedi armeggia con cappellino e quant’altro, ancora evidentemente teso e nervoso per quello che è successo in gara con Piastri e col team. Basta una battuta, forse senza nemmeno un secondo fine, di Lewis per scatenare l’inglese della McLaren.

Hamilton: “Hoo ragazzi, siete stati veloci”.

“Hoo ragazzi, siete stati veloci”. Norris: “Tu avevi una macchina veloce sette anni fa!”.

“Tu avevi una macchina veloce sette anni fa!”. Hamilton: “Sette anni fa? Ne è passato di tempo. Tu eri qui sette anni fa?”

“Sette anni fa? Ne è passato di tempo. Tu eri qui sette anni fa?” Norris: “Lo sai bene, avevi una macchina veloce, l’hai avuta per tanto tempo, ora tocca a noi”.

“Lo sai bene, avevi una macchina veloce, l’hai avuta per tanto tempo, ora tocca a noi”. Hamilton: “Non mi stavo lamentando, volevo solo congratularmi con voi”.

Battibecco Hamilton-Norris: i social stanno con Lewis, c’entra la Ferrari

Tra i tanti argomenti dibattuti da ieri sui social c’è stato ovviamente anche questo episodio. Per il web c’è stata una evidente mancanza di rispetto da parte di Lando Norris nei confronti di Lewis Hamilton. Una risposta, come commenta la pagina specializzata Hammer Time: “denota, oltre a un alto livello di permalosità, un evidente nervosismo: aver vinto un solo Gran Premio con una MCL38 (peraltro grazie a una Safety Car benevola) dal potenziale straordinario da inizio Maggio a questa parte, d’altronde, deve essere abbastanza difficile da digerire”.

Sulla stessa lunghezza d’onda i commenti dei fan sui social che prendono le difese di quello che sarà il futuro pilota della Ferrari: “Norris è solo il tipico ragazzino arrogante e che si sente gia arrivato” scrive qualcuno, un altro arringa: “Davvero una pessima figura, Lando!!! Chi ha 7 titoli, 103 vittorie e 200 podio merita rispetto”. E ancora “da un lato uno che non vince nemmeno se ha la macchina migliore in griglia, dall’ altro un sette volte campione del mondo…”.