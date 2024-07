Gp Ungheria, bufera Piastri-Norris: cosa è successo ma Lando riapre il Mondiale. Classifica piloti e costruttori

Cosa è successo nel Gp di Ungheria con la polemica degli ordini di scuderia in casa McLaren dopo la vittoria di Piastri su Norris e i team radio per convincere l'inglese a cedere la posizione. Come cambiano le classifiche piloti e costruttori

La doppietta della McLaren non è stata mai in discussione ma quello che è successo tra Lando Norris e Oscar Piastri nella seconda parte del Gran Premio di Ungheria ha richiamato alla mente alcuni episodi della F1 dei bei tempi in cui era la Ferrari al centro degli ordini di scuderia, Barrichello-Schumacher proprio in Ungheria e poi Massa-Alonso in Germania. Ma intanto con questa McLaren e con un Verstappen e una Red Bull in difficoltà Norris ha riaperto il Mondiale.

Gp Ungheria: ordini di scuderia McLaren, coas Norris-Piastri

Al 47° giro il colpo di scena. La McLaren chiama Norris ai box lasciando in pista Piastri che è davanti e avrebbe diritto a cambiare gomme per primo. Dal muretto si giustificano col rischio di undercut da parte di Hamilton che aveva cambiato qualche giro primo e stava venendo su forte. Quando l’australiano pitta Lando si ritrova davanti a Oscar.

Dal muretto box si affrettano nei team radio a tranquillizzare Piastri. Ma davanti Norris non sembra intenzionato a cedere la posizione. Inizia una sorta di guerra psicologica a tre. Norris non recede, anzi aumenta il ritmo e il vantaggio sul compagno che non batte ciglio alle sue spalle. I team radio con Norris si fanno serrati: “Stai andando troppo forte”, “cerca di non stressare le gomme”, “se vuoi puntare al titolo hai bisogno del tuo compagno”; fino all’eloquente richiesta: “hai dimostrato di essere più veloce, ora devi fare passare Piastri e lo devi fare il prima possibile”.

Norris alla fine, a 3 giri dal termine, tira il freno a mano sul rettilineo e lascia passare il compagno, a denti stretti. Unica consolazione, aver comunque recuperato punti su Verstappen in ottica mondiale. Anche se 7 punti alla lunga potrebbero costare.

La cronaca e il report del Gran Premio di Ungheria

F1, la nuova classifica mondiale piloti dopo il Gp di Ungheria

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 265 punti Lando NORRIS (McLaren) – 189 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 162 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 154 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 149 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 125 punti

F1, la nuova classifica del mondiale costruttori dopo Silverstone

Red Bull – 389 punti

McLaren – 338 punti

Ferrari – 322 punti

Mercedes – 240 punti

Aston Martin – 69 punti

F1, prossima gara: Gp del Belgio e poi tutti in ferie!

Finalmente un po’ di riposo. Ma tra una settimana. L’ultima fatica almeno per questa intensa prima parte di stagione la F1 la farà subito. Il back to back tutto europeo si chiuderà domenica prossima in un’altra pista storica del motorsport e del Vecchio Contente, Spa Francorchamps. La 14sima tappa in calendario del Mondiale 2024 prevede il Gran Premio del Belgio. Dopo la corsa nella Foreste delle Ardenne il circus si prenderà un mesetto di ferie per tornare a fine agosto con la doppietta Zandvoort-Monza.