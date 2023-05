Ultimo aggiornamento 06-05-2023 11:49

Riassunto dell'evento

Benvenuti a tutti alla prima tappa del Giro d’Italia numero 106. Si parte dalla cronometro “Fossacesia-Ortona“, lungo la splendida Costa dei Trabocchi. Il primo corridore a scendere in strada sarà – alle 13,50 – il belga Laurens Huys del team Intermarché-Circus-Wanty. Le partenze, lo ricordiamo, verranno alternate ogni 60 secondi coi team in gara che hanno potuto liberamente decidere quando far partire i propri corridori di riferimento. La diretta scritta della gara a partire dalle 16, proprio qui, su Virgilio Sport!

classifica completa

km SITUAZIONE IN GARA … in aggiornamento

classifica completa

LEGGI – Giro d’Italia 2023: la Startlist. Squadre, nomi e numeri di gara dei 176 corridori