Van de Zandschulp parte bene salendo 40-0, poi sbaglia un dritto e infine chiude salendo a rete. Entrambi i giocatori hanno iniziato in maniera molto aggressiva, sempre in spinta. A Matteo sta mancando un po’ lo slice di rovescio, notoriamente suo punto forte e che potrebbe mettere in difficoltà l’olandese, ma che al momento ha portato più errori che punti in suo favore