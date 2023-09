Italia-Polonia Europei volley diretta live: gran finale a Roma, Mattarella insieme agli Azzurri

Forse la Polonia ammirata nel corso della rassegna è stata inferiore a quelle che erano le attese, pur se questi non gli ha impedito comunque di avanzare fino alla finale.

Grbic ha una squadra di talento ed esperienza in cui spicca il martello Sliwka, lo schiacciatore che si giocherà con Lavia e Michieletto una fetta importante all’interno dei duelli di serata.

Questo perché Wilfredo Leon, che invero sarebbe cubano ma come tanti suoi connazionali è dovuto emigrare in Europa per cercare fortuna e piena realizzazione, di questa nazionale è un faro, ma non il leader: la sua cronica difficoltà in ricezione potrebbe convincere De Giorgi a chiedere ai suoi ragazzi di individuarlo come il bersaglio scelto per insistere dalla linea dei nove metri, costringendo Grbic a tirarlo fuori dalla mischia (e perdendo un giocatore fortissimo in attacco, seppur Semeniuk in uscita dalla panchina non sia certo un comprimario).