Italia-Thailandia, Torneo Preolimpico volley femminile 2023: si alza la posta in palio. Diretta

Per quanto abbordabili, le thailandesi non vanno sottovalutate. Appena due settimane fa si sono laureate Campionesse Asiatiche in finale contro la Cina, dimostrandosi una squadra dalle enormi potenzialità con un gioco in grado di mettere in difficoltà anche le più temibili formazioni europee. Insomma, l’Italia non deve e non può partire con un certo atteggiamento verso la Thailandia. Da tenere imbrigliate Chatchu-On Moksri e Ajcharaporn, rispettivamente opposto e schiacciatrice.