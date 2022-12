LIVE FRANCIA - MAROCCO 1-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Non ce la fa Saïss, già in dubbio nel pre-partita per un problema fisico. Al suo posto entra Selim Amallah.20:21

36'

OCCASIONE FRANCIA! Doppio chance per la Francia, con Tchouaméni che mette una palla filtrante prima per Mbappé, la cui conclusione viene respinta quasi sulla linea di porta, e poi per Giroud, che con una girata quasi a porta vuota non trova lo specchio.20:37