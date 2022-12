LIVE CAMERUN - BRASILE 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla diretta di Camerun-Brasile, match valid per la terza e ultima giornata del gruppo G dei Mondiali 2022.19:49

I verdeoro, già certi del primo posto, si godono una serata tranquilla ottenuta con ampio merito: Tite regala spazio alle seconde linee e ne cambia nove rispetto alla formazione che ha battuto la Svizzera. Esordio, tra gli altri, anche per lo juventino Bremer. 19:21

Gli africani, orfani del portiere Onana rientrato in Europa dopo dissidi con il ct Song, pur nutrendo ancora speranze di qualificazione hanno bisogno di un'impresa difficile da pronosticare: per nutrire sogni di gloria serve superare un avversario apparso fin qui senza punti deboli e sperare in un risultato favorevole nell'altro incrocio tra Serbia e Svizzera.19:22