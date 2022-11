LIVE MAROCCO - CROAZIA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Si entra nel vivo del Gruppo F dei Mondiali 2022: in campo i vice campioni del mondo della Croazia contro un promettente Marocco, squadra africana con diversi giocatori di talento.11:53

Certamente favoriti gli uomini di Dalic, che può contare su una delle linee mediane migliori al mondo. Attenzione, però, alla grande fisicità dei marocchini che in campo aperto possono fare molto male grazie agli strappi dei tanti velocisti in campo.11:54

Il ct Regragui vara il 4-3-3 per il suo Marocco, questo l'undici: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal.11:56

4-3-3 collaudato anche per Dalic, che si affida ai seguenti uomini: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.11:57

A dispisizione per il Marocco Tagnouti, Munir, Chair, Hamdallah, Harit, Sabiri, Ez, Aboukhlal, El Yamiq, Dari, Cheddira, El Khannouss, Benoun, Attiat-Allah, Jabrane. 11:58

A disposizione invece per la Croazia Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Majerl, Livaja, Pasalic, Petkovic, Budimir, Orsic, Vida, Sutalo, Sucic, Jakic.11:59

Squadre schierate sul terreno di gioco per gli inni nazionali: a breve inizierà la sfida.12:00

Kramaric si fa vedere in area di rigore, molto bene Saiss ad anticiparlo: sarà corner per la Croazia.11:05

9'

Pressing asfissiante del Marocco, che non vuole far costruire gioco alla Croazia in questo avvio: Ziyech commette fallo su Gvardiol all'altezza della trequarti.11:10