Quando si gioca Brasile - Serbia? La gara tra Brasile e Serbia si giocherà giovedì 24 novembre 2022 alle ore 20:00

Brasile-Serbia è una partita valevole per la Fase a gironi della competizione Mondiali 2022. Per entrambe le squadre è la partita d’esordio: sono inserite nel Girone H con Svizzera e Camerun.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 20:00 allo stadio Lusail Iconic Stadium di Lusail.

Il Brasile ha vinto i due precedenti contro la Serbia, compresa la sfida nella fase a gironi dell’ultimo Mondiale (2-0 nel giugno 2018). L’altra è terminata 1-0 in amichevole nel giugno 2014.

Si annuncia una partita bellissima: in campo alcuni dei più grandi talenti del calcio mondiale. Da una parte i brasiliani con il loro calcio spumeggiante, pieno di qualità tecnica e dall’altra i serbi che in un certo senso sono i brasiliani d’Europa con un mix di tecnica e potenza fisica. Il Brasile presenta in campo alcuni giocatori del campionato italiano come Danilo e Alex Sandro della Juve, altri giocatori che nella Serie A hanno giocato come Alisson, Thiago Silva e Marquinhos, oltre a talenti assoluti come Neymar, Richarlison e Vinicius. La Serbia ha nei giocatori del campionato italiano i suoi punti di forza: i fratelli Milinkovic-Savic (Vanja in porta e Sergej a centrocampo), Milenkovic della Fiorentina in difesa, Lukic del Toro in mediana e soprattutto Vlahovic della Juve in attacco. Non sarà della partita lo juventino Kostic alle prese con noie muscolari. Il Brasile come sempre parte con i favori del pronostico, ma la Serbia è sempre una squadra temibilissima e ha quest’anno più che mai la qualità per puntare in alto.

Arbitro e assistenti di Brasile-Serbia

Arbitro di Brasile-Serbia sarà Alireza Faghani (Iran) coadiuvato da Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. Al VAR invece ci sarà Abdulla Ali Al Marri.

Probabili formazioni di Brasile-Serbia

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. All. Tite

SERBIA (3-5-1-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic. All. Stojkovic

Dove vedere Brasile-Serbia in diretta tv e streaming

Brasile-Serbia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:00 (mezz’ora prima) del 24 novembre.

Brasile-Serbia verrà trasmessa dalla Rai, canale Rai 1, o in streaming da pc, tablet e smartphone su Ray Play.

La programmazione completa delle partite del Mondiale: Guida TV.

