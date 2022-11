LIVE URUGUAY - COREA DEL SUD 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Education City Stadium

Città: Doha

Capienza: 45350 spettatori13:08

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Uruguay-Corea del Sud, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo H della Coppa del Mondo 2022.13:08

All'Education City Stadium di Al Rayyan, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Entrambe le compagini sono alla ricerca della vittoria per cominciare al meglio la propria avventura nella competizione in un girone insidioso in cui sono presenti anche Ghana e Portogallo.13:09

Ecco le formazioni: 4-3-3 per l’Uruguay: Rochet - Caceres, Godin, Gimenez, Olivera - Vecino, Valverde, Bentancur - Pellistri, Nuñez, Suarez. A disposizione: Muslera, Sosa, Coates, Araujo, Varela, Rodriguez, Viña, Torreira, Ugarte, De Arrascaeta, Canobbio, Torres, De La Cruz, Maxi Gomez, Cavani.13:29

4-2-3-1 per la Corea del Sud: Kim Seung-Gyu - Kim Jin-Su, Kim Young-Gwon, Kim Min-Jae, Kim Moon-Hwan - Jung Woo-Young, Hwang In-Beom - Son Heung-Min, Lee Jae-Sung, Na Sang-Ho - Hwang Ui-Jo. A disposizione: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Hong Chul, Kwon Kyung-won, Kim Tae-hwan, Cho Yu-min, Yoon Jong-gyu, Paik Seung-ho, Son Jun-ho, Song Min-kyu, Kwon Chang-hoon, Lee Kang-in, Cho Gue-sung, Hwang Hee-Chan, Jeong Woo-yeong.13:29

Diego Alonso sceglie il modulo 4-3-3 con Caceres, Godin, Gimenez, Olivera in difesa. Vecino, Valverde, Bentancur in mediana. Davanti, il tridente formato da Pellistri, Nunez e Suarez.13:34

Paulo Bento si affida al centravanti Hwang Ui-Jo coadiuvato sulla trequarti da Son Heung-Min, Lee Jae-Sung, Na Sang-Ho. In mezzo al campo, Jung Woo-Young e Hwang In-Beom. Davanti all’estremo difensore Kim Seung-Gyu, Kim Young-Gwon, Kim Min-Jae guidano la difesa con Kim Jin-Su e Kim Moon-Hwan a presidiare le corsie laterali.13:41

1' Inizia il primo tempo di URUGUAY-COREA DEL SUD. Dirige la sfida l’arbitro francese Clement Turpin.14:00

3' Subito in avanti la Corea che si procura un calcio d'angolo. La difesa uruguaiana fa buona guardia sventando la minaccia.14:03

5' La Corea del Sud amministra il pallone mentre l'Uruguay attende gli avversari nella propria metà campo.14:05

7' Incursione in area sulla destra di Na Sang-Ho. Olivera non si fa sorprendere e scaglia il pallone oltre la linea di fondo campo.14:08

9' Nunez prova a superare Kim Moon-Hwan in velocità. Il laterale coreano chiude l'attaccante di proprietà del Liverpool recuperando palla.14:10

12' Giropalla della Corea del Sud: gli asiatici continuano ad insistere senza riuscire a penetrare in area di rigore avversaria.14:12

13' Valverde prova a premiare l'inserimento in area di Vecino. Il centrocampista della Lazio spizza la palla di testa che diviene preda dell'estremo difensore coreano Kim Seung-Gyu.14:20

16' Tanti gli errori di precisione in fase d'impostazione della manovra offensiva da ambo le parti. La gara è intensa anche se mancano ancora le occasioni da rete.14:18

18' PILLOLA STATISTICA: Diego Godin (36 anni e 281 giorni) è il calciatore più anziano dell'Uruguay a giocare ai Mondiali, superato di 2 giorni il precedente record di Obdulio Jacinto Varela nel 1954 (36 anni e 279 giorni).14:17

19' Olivera prova il lancio lungo a premiare il taglio di Valverde in area di rigore. Il centrocampista del Real Madrid stoppa e calcia velocemente mandando il pallone oltre la traversa.14:23

22' Seconda occasione per l'Uruguay! Pellistri effettua un cross basso dalla destra per l'inserimento in area di Nunez. L'attaccante del Liverpool, tutto solo al centro dell'area, manca l'impatto con la sfera di gioco fallendo il gol del possibile vantaggio.14:23

25' Punizione dalla trequarti sinistra in area di Valverde. Hwang In-Beom anticipa di testa Gimenez deviando la palla sul fondo.14:26

27' Son Heung-Min si libera di Caceres sulla sinistra, si accentra e crossa in mezzo. Godin, in traiettoria, respinge il pallone.14:27

28' Azione in velocità dell'Uruguay con Olivera che sbaglia completamente il passaggio in profondità per Nunez. Kim Seung-Gyu non ha problemi a far sua la palla anticipando l'attaccante uruguaiano.14:29

31' Gara che vive di folate offensive da ambo le parti. La squadra di Alonso gioca in ripartenza lasciando il possesso alla formazione guidata da Paulo Bento.14:31

33' Kim Jin-Su si invola sulla fascia sinistra e tenta il cross dal fondo. La difesa uruguaiana riesce nuovamente a liberare l'area di rigore.14:34

34' Occasione per la Corea del Sud! Hwang Ui-Jo, servito al centro dell'area da Na Sang-Ho, tenta la girata di prima intenzione mandando il pallone clamorosamente oltre la traversa.14:35

37' L'Uruguay, dopo il pericolo appena occorso, cerca di abbassare il ritmo della gara tenendo il possesso del pallone.14:37

39' Tiro cross velleitario dalla distanza di Hwang In-Beom. La palla sorvola abbondantemente la traversa finendo sul fondo.14:40

42' La Corea del Sud rimane stabilmente nella metà campo avversaria. L'Uruguay ha abbassato il proprio baricentro lasciando spazio agli asiatici.14:42

43' Calcio d'angolo dalla destra di Valverde per il colpo di testa al centro dell'area di Godin. Il capitano dell'Uruguay coglie il palo alla destra dell'estremo difensore coreano. Uruguay vicinissimo al vantaggio!14:44

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.14:45

45'+1' Fine primo tempo di URUGUAY-COREA DEL SUD: 0-0. La prima frazione termina a reti bianche.14:48

All'Education City Stadium di Al Rayyan, Corea del Sud e Uruguay non riescono a sbloccare la gara. La Corea del Sud mantiene abilmente il possesso palla ma senza riuscire a impensierire la retroguardia uruguaiana mentre l'Uruguay sfrutta le ripartenze per creare grattacapi agli asiatici. Da segnalare sul finale di frazione, il palo colpito da Godin, bravissimo a prendere il tempo ai difensori coreani sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra ma sfortunato nel colpire il montante.14:54

Vedremo se durante l'intervallo, i due commissari tecnici decideranno di cambiare qualcosa inserendo qualche giocatore offensivo tenuto inizialmente in panchina.14:56

45' Inizia il secondo tempo di URUGUAY-COREA DEL SUD: 0-0. Primo pallone della ripresa giocato dall'Uruguay.15:02

47' Lancio in profondità di Kim Young-Gwon a cercare Hwang Ui-Jo. Caceres interviene recuperando il pallone.15:05

49' Suarez tenta lo scatto alle spalle della difesa coreana. Il giocatore ex Liverpool e Barcellona si fa cogliere in netta posizione di fuorigioco.15:06

51' Son Heung-Min prova ad incunearsi in area di rigore. Gimenez è bravissimo a fermare in scivolata l'attaccante del Tottenham.15:08

52' Calcio d'angolo dalla destra di Son Heung-Min a cercare Kim Min-Jae sul primo palo. Il giocatore del Napoli non riesce a colpire al meglio il pallone che viene respinto in uscita alta da Rochet.15:15

55' Le due squadre continuano a faticare a proporsi in avanti con continuità. Tanta intensità ma poche occasioni da rete.15:12

57' AMMONIZIONE per Caceres. Entrata scomposta nei pressi del centrocampo ai danni di Son Heung-Min che rimane a terra dolorante.15:19

59' Lancio lungo di Godin a cercare Olivera in profondità. L'estremo difensore coreano esce fino al limite dell'area anticipando il laterale di proprietà del Napoli15:17

62' Azione insistita della Corea del Sud sulla trequarti. La difesa sudamericana si difende egregiamente.15:20

64' Nunez, lanciato sulla sinistra da Godin, salta il diretto avversario, entra in area di rigore ma non riesce a servire Suarez al centro dell'area. L'estremo difensore coreano, in traiettoria, si impossessa del pallone.15:21