LIVE QATAR - SENEGAL 0-1 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(24) MOUSTAPHA NAME (C)

Rischia Barsham che interviene su un pallone poco fuori l'area di rigore e per poco non consente il recupero agli attaccanti senegalesi. 14:38

Jakobs lancia in profondità Diatta. Interviene la difesa del Qatar ma Senegal che rimane in possesso palla nella metà campo offensiva.14:36

Diatta converge verso il centro e scodella a centro area per Dia. Khoukhi è ben piazzato e allontana in gioco aereo.14:28

Problemi per Diallo che rimane a terra dolorante in seguito ad una caduta in area di rigore. Staff medico degli africani chiamato sul terreno di gioco.14:18

Diatta recupera palla al limite e poi arrivato sul fondo crossa a centro area. Si salva in corner la difesa asiatica. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina manca la deviazione vincente il folto gruppo di torri portate in area di rigore.14:17

Senegal a fare la partita e Qatar pronto ad agire in ripartenza. Sembra questo il tema tattico del match in questo avvio.14:11

Nel Senegal conferme per l'assetto tattico ad una punta con Dia assistito da una batteria di trequartisti formata da Diatta, Sarr e Diedhiou; in mediana Gueye con Mendy mentre davanti al confermato E.Mendy linea difensiva a quattro guidata da Koulibaly.13:35

Sanchez conferma la coppia d'attacco formata da Ali e Afif e alle sue spalle ripropone la linea mediana a tre guidata da Boudiaf; in porta spazio per Barsham al posto di Al Sheeb mentre nella difesa a cinque Mohammad prende il posto di Al Rawi, out per infortunio.14:00

Prima sfida tra Qatar e Senegal, ma anche prima volta per gli africani al cospetto della nazionale ospitante in una partita di un Mondiale.13:10

Al Thumama Stadium di Doha gara da non sbagliare per le due selezioni uscite con un ko per 0-2 dalle sfide contro Ecuador e Olanda al debutto.13:10

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Qatar - Senegal? La gara tra Qatar e Senegal si giocherà venerdì 25 novembre 2022 alle ore 14:00 Chi è l'arbitro di Qatar - Senegal? L'arbitro del match sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Qatar - Senegal sarà Alejandro José Hernández Hernández Dove si gioca Qatar - Senegal? La partita si gioca a Doha In che stadio si gioca Qatar - Senegal? Stadio Al Thumama Stadium Chi trasmette la partita Qatar - Senegal? La partita tra Qatar e Senegal verrà trasmessa da Rai 2 Qual'è il risultato di Qatar - Senegal? Al 41° minuto del primo tempo il risultato di Qatar - Senegal è 0-1

PREPARTITA

Qatar-Senegal è una partita valevole per la Fase a gironi dei Mondiali 2022, Girone A. E’ la seconda partita per entrambe le squadre: attualmente in classifica entrambe sono ultime a 0 punti. Nella prima partita infatti il Qatar ha perso per 2-0 contro l’Ecuador e con lo stesso punteggio il Senegal è stato sconfitto dall’Olanda.

La partita è in programma il 25 novembre alle ore 14:00 allo stadio Al Thumama Stadium di Doha.

E’ una partita molto delicata per entrambe le squadre che rischiano seriamente di vedere compromesso il loro Mondiale. In caso per esempio di pareggio e di concomitante pareggio nella partita tra Olanda ed Ecuador, le possibilità di qualificazione delle due sarebbero ridotte praticamente a zero. Il Senegal parte nettamente favorito nonostante il fattore campo. La squadra africana può contare su giocatori di grandissima esperienza e qualità come Koulibaly ma non avrà purtroppo il talento assoluto di Sadio Manè assente per infortunio. Il Qatar punta sul fattore campo e nella clemenza del quintetto arbitrale.

Arbitro di Qatar-Senegal

Arbitro di Qatar-Senegal è Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna) coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Dove vedere Qatar-Senegal di Mondiali 2022, in diretta tv e streaming

Qatar-Senegal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 14:00 (mezz’ora prima) del 25 novembre.

Qatar-Senegal verrà trasmessa da Rai2 o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

La programmazione completa delle partite dei Mondiali sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2022