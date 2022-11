LIVE FRANCIA - DANIMARCA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Francia-Danimarca, match valevole per la seconda giornata del gruppo D.16:30

La Francia, campione in carica e una delle favorite per la vittoria finale, è partita col piede giusto in questo Mondiale, avendo battuto l'Australia con un netto 4-1. Con un successo stasera si assicurerebbe l'accesso agli ottavi di finale con un turno d'anticipo.16:32