Arbitrerà la gara il messicano César Arturo Ramos Palazuelos, direttore di gara in LigaMX dal 2011 e in lista FIFA dal 2015. Primo assistente Alberto Morín Méndez; secondo assistente Miguel Ángel Hernández Paredes; quarto ufficiale Istvan Kovacs.19:40

Terzo incrocio tra Portogallo e Svizzera nel 2022; le due formazioni si sono infatti sontrate due volte in Nations League a giugno - 4-0 dei lusitani in casa, 1-0 interno degli elvetici a Ginevra. 19:44

Fa rumore la panchina di Cristiano Ronaldo, anche se annunciata nelle ultime ore. CR7 non partirà titolare in una partita del Portogallo tra Mondiali ed Europei per la prima volta dal 2008 (anche in quel caso contro la Svizzera), ponendo fine a una serie di 31 partite consecutive.19:45