Al Viola Park dopo l’arrivo dei giocatori della Fiorentina alla camera ardente allestita per Joe Barone, ha parlato il presidente Rocco Commisso, presente fin dall’apertura di questa mattina, che ha voluto fare un breve discorso alla squadra viola. “Barone ha lasciato tutto, ha lasciato la sua famiglia per venire qua. Insieme abbiamo fatto un grande centro sportivo, non ci sarebbe stato il Viola Park senza di lui. Joe lavorava in continuazione e ci sentivamo tutti i giorni, anche il giorno in cui è stato male. Per questo posso solo ringraziare lui e la sua famiglia. Ricordatevi che Joe sarà sempre accanto a noi“.