Moto2 diretta GP Malesia LIVE

Cronaca in diretta

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Moto 2!

La Moto2 torna in pista per il GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta con Ai Ogura già campione del mondo.

Ai Ogura (261 pt.) – Campione del Mondo Aaron Canet (201 pt.) Sergio Garcia (179 pt.) Fermin Aldeguer (175 pt.) Manu Gonzalez (170 pt.)

Navarro, sostituto dell’infortunato Joe Roberts, torna in pole a 5 anni di distanza dall’ultima volta in Moto2. In prima fila con lo spagnolo anche Ramirez e Vietti, tornato in pista dopo due weekend di stop forzato per la frattura alla clavicola sinistra rimediata in Giappone. Il Gran Premio della Malesia si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 6.15 di domenica 3 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: