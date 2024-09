Moto2, GP Misano diretta live

Il racconto della gara

Gara molto aperta, ci si aspetta la rimonta del leader mondiale Sergio Garcia, che partirà molto in ritardo in griglia.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

GIRO 4. Attenzione a Canet, giro veloce per lui e all'attacco di Ogura per la seconda posizione.

GIRO 13. Garcia in diciassettesima posizione, ora in lotta con Oncu.

GIRO 21. CADUTA PER VIETTI! Stava dando tutto l'italiano, scivolata in staccata.

La Moto2 torna in pista per il GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Sergio Garcia (162 pt.) Ai Ogura (150 pt.) Alonso Lopez (133 pt.) Joe Roberts (130 pt.) Jake Dixon (119 pt.)

Doppietta Tricolore nelle qualifiche di Misano: Arbolino scatterà dalla pole in Romagna, affiancato da Vietti e dal giapponese Ogura, che ‘vince’ ancora il duello Mondiale in Moto2 con l’attuale leader della classifica Garcia. Foggia partirà dalla 18^ posizione, più indietro Mattia Pasini. Il Gran Premio di San Marino e Rimini si corre sul circuito di Misano. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 8 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: