Moto2 Gp Indonesia diretta LIVE

Warm up in corso, tutto pronto per questa sfida di Moto 2!

La Moto2 torna in pista con la Gara Sprint del GP dell’Indonesia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Ai Ogura (188 pt.) Sergio Garcia (166 pt.) Joe Roberts (143 pt.) Alonso Lopez (140 pt.) Fermin Aldeguer (133 pt.)

Aaron Canet conquista la sua quinta pole stagionale a Mandalika e si conferma in grande forma. Prima fila anche per Dixon e per il leader del Mondiale Ogura. Arbolino è 7°, giornata no per Vietti: caduta e 18° tempo per Celestino. Il Gran Premio dell’Indonesia si corre sul Circuito Internazionale di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 29 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: