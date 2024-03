Moto2 GP del Qatar diretta da Losail LIVE

Cronaca in diretta

Primo semaforo verde anche per la Moto2 che prende il via con il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della stagione. Il pilota spagnolo Aron Canet scatterà in pole position davanti ai connazionali Lopez e Arenas, 5° in seconda fila Tony Arbolino, il tanto atteso Fermin Aldeguer partirà della quarta fila col 10° tempo (penalizzato di tre posizioni in griglia per un’azione di disturbo in qualifica), 13° Celestino Vietti.

Il Gran Premio del Qatar si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 16.15. Questa la griglia di partenza delle prime 6 file, sulla base dei risultati maturati in qualifica: