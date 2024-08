MotoGP Austria: Martin in pole, Jorge più forte di Bagnaia e della caduta... in doccia. Prima fila Marc Marquez

Costretto ai box dopo la lussazione alla spalla nelle prequalifiche di ieri, quindi non potendo correre, Fabio Di Giannantonio a Sky aggiorna sulle sue condizioni: “Sto bene, ho sofferto ieri. Anche stanotte non è stato il massimo: farò una risonanza per vedere come vanno i legamenti, ma credo di poter tornare a lavorare presto. Devo far riposare la spalla 1-2 giorni, poi inizieranno le terapie per riprendere mobilità e forza”