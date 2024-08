MotoGP Austria, clamoroso Martin: cade in doccia, si taglia la mano, come sta Jorge. Di Giannantonio spiega il ko

Piccolo infortunio "casalingo" per il leader del Mondiale Jorge Martin. Il pilota spagnolo del Team Pramac si è procurato un taglio al dito della mano sinistra uscendo dalla doccia. Di Giannantonio spiega la caduta e l'infortunio

Incredibile incidente per Jorge Martin. Il leader del Mondiale MotoGP con due punti di vantaggio su Pecco Bagnaia si è infortunato alla mano in maniera molto singolare. Una caduta in doccia ieri notte a poche ore dall’ultima sessione di prove libere di un sabato che prevede poi qualifiche e Sprint Race. Sono stati necessari due punti di sutura. Al momento non è a rischio la sua partecipazione al Gran Premio di Austria che invece ha registrato il forfait di Fabio Di Giannantonio che ha spiegato i motivi della caduta ieri in prequalifica con lussazione della spalla.

MotoGP: Martin cade in doccia, ansia Ducati, come sta Martinator

Piccolo infortunio “casalingo” per il leader del Mondiale Jorge Martin. Il pilota spagnolo del Team Pramac si è procurato un taglio al dito della mano sinistra uscendo dalla doccia e gli sono stati applicati dei punti al pollice della mano sinistra. Martinator ha preso parte regolarmente al sabato del Gp di Austria ma molto dolorante alla mano infortunata. Al box del leader del Mondiale c’è il dottor del Motomondiale, Charte a sincerarsi delle sue condizioni. La sua partecipazione a Sprint e gara domani non è in dubbio.

Il suo team manager Gino Borsoi ai microfoni di Sky ha dichiarato: “La situazione sembra abbastanza sotto controllo, da ieri sera ha notato comunque un miglioramento. Certo,col pollice azioni il freno posteriore e altri device, non è banale”.

Gp d’Austria senza Di Giannantonio: “Peccato, soffro a non correre”

Chi sicuramente non ci sarà è Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Team VR46 fresco di rinnovo con tanto di moto ufficiale Ducati il prossimo anno ieri è caduto rovinosamente nelle prequalifiche e si è procurato la lussazione della spalla sinistra, dichiarato in serata unfit to race, non idoneo a proseguire il week end in Austria.

Diggia questa mattina ai microfoni di Sky “costretto” ai box a guardare i colleghi girare in pista ha spiegato incidente e infortunio: “Sto bene, ho sofferto ieri. Anche stanotte non è stato il massimo: farò una risonanza per vedere come vanno i legamenti, ma credo di poter tornare a lavorare presto. Devo far riposare la spalla 1-2 giorni, poi inizieranno le terapie per riprendere mobilità e forza”