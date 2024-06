Atp Stoccarda, Musetti-Berrettini diretta live, la semifinale: Matteo subito avanti di un break

Primo turno e match più complicato per Matteo Berrettini che deve rompere il ghiaccio sull’erba contro il russo Roman Safiullin. Per l’azzurro arriva una vittoria in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5. Vittoria decisamente più agevole contro il canadese Shapovalov superato per 6-4, 6-4. E infine nei quarti di finale arriva il successo contro l’australiano Duckworth in due set per 6-4, 7-5.