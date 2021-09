LIVE UCRAINA - FRANCIA 1-0 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta di Ucraina-Francia, match valido per il Gruppo D delle Qualificazioni Europee ai Mondiali 2022.12:32

Ucraina e Francia si affrontano all'Olimpiyskyi di Kiev ed entrambe sono reduci da un pareggio nell'ultimo match disputato. L'Ucraina è stata ripresa al 96' da Kazakistan, gara finita 2-2, mentre la Francia è stata bloccata in casa sull'1-1 dalla Bosnia.16:49

I transalpini guidano il Gruppo D con 8 punti davanti alla Finlandia, salita a 5 punti dopo la vittoria sul Kazakistan, e proprio all'Ucraina, terza a quota 4. Per i primi, una vittoria esterna sarebbe fondamentale in ottica qualificazione. Per l'Ucraina, invece, centrare la prima vittoria dopo 4 pareggi in altrettante gare di qualificazione li rimetterebbe in corsa per l'accesso diretto a Qatar 2022, esclusiva della prima classificata nel girone. La seconda classificata dovrà invece passare per i Playoff.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Ucraina in campo con un 3-4-2-1: Pyatov - Matvienko, Kryvtsov, Zabarnyi - Tymchyk, Stepanenko, Shaparenko, Mykolenko - Yarmolenko, Tsygankov - Yaremchuk. A disposizione: Boyko, Riznyk, Sobol, Karavaev, Kornilenko, Syrota, Kacharaba, Makarenko, Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi, Sikan.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: la Francia risponde con un 4-4-2: Lloris - Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne - Coman, Tchouameni, Pogba, Rabiot - Griezmann, Martial. In panchina: Mandanda, Maignan, Varane, Mukiele, Theo Hernandez, Lenglet, Guendouzi, Veretout, Benzema, Diaby.20:32

Molti cambi nell'Ucraina dopo il rocambolesco 2-2 colto in Kazakistan. Petrakov sceglie di piazzare due trequartisti alle spalle di Yaremchuk. Dietro al bomber del Benfica agiranno infatti Yarmolenko e Tsygankov. In difesa spazio al trio formato da Matvienko, Kryvtsov e Zabarnyi. Centrocampo a 4 con Tymchyk e Mykolenko sulle fasce e il duo Stepanenko-Shaparenko in mezzo.20:39

Cinque cambi per Didier Deschamps che, rispetto al pari interno contro la Bosnia, rinuncia a Koundé, squalificato, Benzema, Varane, Veretout e Lemar. Al loro posto Dubois e Zouma in difesa, Coman, Rabiot e Tchouameni a centrocampo.20:52

Arbitra lo sloveno Vincic, coadiuvato dai connazionali Klancnik e Kovacic. Quarto uomo Obrenovic, al VAR il tedesco Dankert.20:44

1' Vincic fischia l'inizio del match.20:45

2' Francia in palleggio alla ricerca del varco giusto per colpire i padroni di casa.20:47

3' Discesa di Tsygankov sulla sinistra e palla al centro per Yaremchuk che non trova lo spazio giusto per calciare verso Lloris.20:48

3' Destro alle stelle di Yarmolenko da fuori area.20:48

5' E' durato poco il possesso palla francese, ora sono gli ucraini a far girare la sfera da una parte all'altra del campo. I transalpini attendono senza troppi patemi.20:50

7' Cross teso dalla sinistra da parte di Digne. Martial viene anticipato dalla difesa ucraina.20:52

8' Pyatov in presa alta anticipa Pogba sul lancio di Tchouameni.20:53

9' Cross dalla destra da parte di Yarmolenko, Tsygankov anticipa tutti di testa ma il suo tentativo finisce larghissimo alla destra della porta difesa da Lloris.20:54

10' Fallo di Stepanenko su Martial. Il centrale dello Shakhtar si lamenta con Vincic ma la decisione del fischietto sloveno sembra corretta.20:55

11' Primo corner e primo tiro in porta per la Francia. Pogba svetta in mezzo all'area avversaria ma non riesce a imprimere la forza necessaria al pallone per far male ai padroni di casa. Pyatov blocca a terra.20:59

12' Fallo in attacco di Yarmolenko che vanifica l'azione offensiva ucraina. Bravo Rabiot a prendere posizione e a farsi tamponare dall'avversario.20:58

15' Francia che prova a costruire dal basso ma per ora gli ucraini non stanno lasciando spazi agli avversari.21:00

16' Zouma costretto a calciare in fallo laterale sulla pressione di Mykolenko.21:01

17' Retropassaggio di Matvienko in anticipo su Martial. Pyatov blocca la palla con le mani ma la terna arbitrale non se ne avvede e lascia proseguire invece di concedere una punizione indiretta ai francesi.21:03

19' Yarmolenko mette in mezzo dalla destra e trova Yaremchuk sul secondo palo. Sinistro da dimenticare per l'attaccante del Benfica che avrebbe anche potuto lasciare la conclusione al liberissimo Mykolenko alle proprie spalle.21:04

21' Destro dalla distanza di Pogba. Palla che finisce addirittura in fallo laterale dalla parte opposta.21:06

22' L'Ucraina rimane spesso nella propria metà campo con dieci giocatori in attesa di un errore dei francesi per colpire in contropiede.21:08

24' Il primo quarto di gara se ne va senza sussulti. Ritmi molto bassi e atteggiamento attendista da parte di entrambe le formazioni.21:09

25' Destro di Rabiot dalla distanza che rimbalza dalle parti di Martial. Conclusione di prima intenzione e ottima chiusura difensiva di Kryvtsov che respinge.21:10

27' Sinistro insidiosissimo di Griezmann! Il neo-acquisto dell'Atletico Madrid calcia di prima un pallone vagante al limite dell'area avversaria e non trova la porta di un soffio!21:13

29' Intervento duro di Martial su Kryvtsov. Il centrale ucraino resta a terra dolorante per qualche secondo dopo il colpo subito ma si rialza prontamente e riprende il proprio posto nella difesa di casa.21:14

31' Mykolenko in verticale per Yarmolenko che tenta una veronica al limite dell'area avversaria e perde malamente la palla. Rimessa dal fondo per la Francia.21:16

32' Ritmo sempre molto basso che, per quanto utile a non subire le iniziative avversarie, non serve a nessuna delle due squadre visto che la classifica le chiama entrambe alla ricerca dei tre punti.21:18

35' Tsygankov guadagna un calcio d'angolo sulla fascia destra.21:19

35' DOPPIA OCCASIONE PER L'UCRAINA! Tsygankov trova Yarmolenko libero in mezzo all'area avversaria. L'attaccante del West Ham calcia a botta sicura col destro ma Lloris dice no. La palla carambola tra i piedi di Zabarnyi che si gira in un fazzoletto e calcia altissimo dal limite dell'area piccola. Ucraina due volte ad un passo dal gol del vantaggio.21:22

37' Fallo di Pogba su Shaparenko e punizione da posizione interessante per i padroni di casa.21:22

38' Tsygankov calcia morbido al centro dell'area, sulla palla si avventa Yarmolenko che, di testa, non riesce a impensierire Lloris. Forse il suo era un tentativo di assist per un compagno al centro, riuscito male.21:24

39' Altra conclusione alle stelle da parte di Pogba. Non un buon inizio di partita per il centrocampista del Manchester United.21:24

41' A terra Tsygankov dopo un contrasto con Tchouameni. Si scalda Malinovskyi.21:26

41' Tsygankov rientra in campo. Nessun problema particolare per il giocatore della Dynamo Kiev.21:27

43' Francia che riprende il proprio possesso palla compassato dopo il pericolo scampato qualche minuto fa.21:28

44' OCCASIONE PER MARTIAL! Pogba trova il compagno in profondità e destro di prima intenzione sull'uscita di Pyatov. Il portiere ucraino però è bravissimo a chiudere lo specchio della porta e a respingere la conclusione del francese.21:30

44' GOL! UCRAINA-Francia 1-0! Rete di Shaparenko! Yaremchuk si libera sulla destra ed entra in area, cross arretrato per Tsygankov che viene anticipato da Zouma. La palla rotola fuori dall'area francese sui piedi di Shaparenko che, senza pensarci troppo, trova un destro a giro all'incrocio dei pali che fulmina Lloris. Ucraina in vantaggio!21:46

45' Saranno due i minuti di recupero concessi da Vincic.21:34

45'+2' Vincic manda tutti negli spogliatoi. Finisce qui il primo tempo.21:35

Ucraina meritatamente in vantaggio all'intervallo su una Francia troppo rinunciataria. Dopo le pochissime emozioni della prima parte di gara, il match si infiamma nel finale con la doppia occasione Yarmolenko-Zabarnyi su corner e il miracolo di Pyatov in uscita bassa su Martial. Sul capovolgimento di fronte, Shaparenko fa impazzire il pubblico di casa con un destro a giro all'incrocio dei pali.21:48

Stando così le cose, l'Ucraina salirebbe a quota 7 in classifica, scavalcando la Finlandia che ha però due gare in meno. Francia sempre prima a quota 8 ma invischiata in una lotta a tre non semplice.21:48

45' Si riparte!21:49

47' Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo, in campo gli stessi 22 dei primi 45 minuti.21:50