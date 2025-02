Rugby Sei Nazioni, Scozia-Italia diretta live: Azzurri a caccia dell'impresa a Edimburgo

Il weekend è cominciato bene per le Nazionali azzurre. Successo dell’Italia Under 20 nella prima partita del Sei Nazioni di categoria a Edimburgo. Sotto gli occhi del neo presidente federale Duodo e della leggenda Parisse, gli Azzurrini si sono imposti 10-22 con tre mete firmate da Zanandrea, Beni e Todaro e un piazzato di Fasti. Primi quattro punti in classifica per i giovani italiani.