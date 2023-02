Tabellone dell'edizione 2023 del torneo di rugby che si gioca tra 4 febbraio e 18 marzo. In campo: Inghilterra, Galles, Irlanda, Francia e Italia

Il torneo Sei Nazioni 2023 si gioca dal 4 febbraio al 18 marzo 2023. A contendersi il prestigioso trofeo rugbistico ci sono come al solito: Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia. Il torneo ha una cadenza annuale e con questa formula a 6 squadre è arrivata alla 24a edizione. Prima il torneo si chiamava 5 Nazioni, non comprendeva l’Italia, e aveva già una lunghissima tradizione essendone state disputate 105 edizioni: quest’anno quindi si gioca la 129a edizione. Il calendario è molto fitto e si riduce a 5 giornate in cui tutte e sei le protagoniste si affrontano in partita secca. Si forma una classifica (che ha un suo sistema piuttosto articolato di attribuzione dei punti): la squadra che al termine della 5 giornate avrà accumulato più punti, si aggiudicherà il trofeo. La squadra campione uscente è la Francia.

Calendario e classifica Sei Nazioni 2023

1a giornata

Galles-Irlanda 10-34

Inghilterra-Scozia 23-29

ITALIA-Francia 24-24

Classifica: Irlanda, Scozia e Francia 5; Inghilterra e ITALIA 1, Galles 0.

2a giornata

Irlanda-Francia (11 febbraio)

Scozia-Galles (11 febbraio)

Inghilterra-ITALIA (12 febbraio, ore 15)

Classifica:

3a giornata

ITALIA-Irlanda (25 febbraio ore 15)

Galles-Inghilterra (25 febbraio)

Francia-Scozia (26 febbraio)

Classifica:

4a giornata

ITALIA-Galles (11 marzo ore 15)

Inghilterra-Francia (11 marzo)

Scozia-Irlanda (12 marzo)

Classifica:

5a giornata

Scozia-ITALIA (18 marzo ore 12.30)

Francia-Galles

Irlanda-Inghilterra

Classifica:

Dove vedere il Sei Nazioni in tv

Le partite del Sei Nazioni si possono vedere in diretta tv su Sky Sport Arena. Le partite della nazionale italiana sono trasmesse anche in chiaro su Tv8. Per essere informati sugli orari esatti ed eventuali cambi di palinsesto, consultate la Guida TV di Virgilio Sport

FAQ Quali squadre giocano nel 6 Nazioni? Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia Come si assegnano i punti in classifica nel 6 Nazioni? 4 punti per la vittoria.

per la vittoria. 2 punti nel caso di pareggio

nel caso pareggio 0 punti per la sconfitta.

per la sconfitta. 1 punto di bonus per chi segna 4 mete in una partita.

bonus per chi segna 4 mete in una partita. 1 punto di bonus alla squadra che perde con 7 o meno punti di scarto.

scarto. 3 punti di bonus sono assegnati al team che alla fine del torneo sia riuscita a battere tutte le avversarie. Quando si gioca il 6 Nazioni 2023? Dal 4 febbraio al 18 marzo 2023

