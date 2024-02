Rugby, Sei Nazioni: albo d'oro e storia del torneo più antico al mondo

Tutto ciò che c'è da sapere sul Sei Nazioni, il torneo di rugby più antico e affascinante al mondo: storia, albo d'oro e curiosità di una competizione intrisa di leggenda.

È il torneo di rugby più antico al mondo, probabilmente anche il più affascinante. Pensi al Sei Nazioni e ti passa davanti la storia della palla ovale: incontri epici, sfide appassionanti, duelli nobili e fieri, celebrati in stadi intrisi di leggenda. Quando si è giocata la prima edizione? E quali erano le Nazionali coinvolte? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul mitico torneo di rugby che mette di fronte le migliori squadre del panorama europeo.

Dall’Home Nations Championship al Sei Nazioni

In origine il torneo si chiamava Home Nations Championship ed era riservato alle selezioni delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. La prima edizione si è tenuta nel 1883, la prima partita si è però giocata il 16 dicembre 1882 a Swansea: Galles-Inghilterra 0-2. Nel 1910 la prima svolta: al torneo, ribattezzato delle Cinque Nazioni, fu ammessa la Francia. Nel 1931 i Bleus furono esclusi in seguito a controversie legate al professionismo in Francia, ma furono poi riammessi nel 1947. Dal 2000, con l’ammissione dell’Italia, è nato il torneo delle Sei Nazioni.

Rugby: Grande Slam, Cucchiaio di legno e curiosità

La Nazionale che vince tutte le partite, oltre a conquistare il trofeo (che fisicamente esiste solo dal 1992), realizza il Grande Slam, termine mutuato dal tennis. Viceversa, quella che arriva ultima si merita un “riconoscimento” goliardico: il Cucchiaio di legno. Ancor peggio va a chi arriva ultimo perdendo tutte le partite: in quel caso rimedia il Whitewash, letteralmente “imbiancata”, chiara allusione al fatto di essere andata in bianco nel torneo. Fino al 1993 era possibile che due o più Nazionali si aggiudicassero ex aequo il torneo in caso di arrivo a pari punti, circostanza verificatasi in 19 occasioni. La più “pazza” di sempre, quella del 1973 quando tutte e cinque le squadre “vinsero” a pari punti.

Dal 1883 a oggi, oltre alle sospensioni per le due guerre mondiali (dal 1915 al 1919 e dal 1940 al 1946) il torneo non è stato completato nel 1885, nel 1897 e nel 1898 per divergenze “politiche” e un’ultima volta nel 1972 per le tensioni legate al Bloody Sunday irlandese. A proposito di Irlanda: sapete che la Nazionale dei Verdi non è espressione soltanto della Repubblica d’Irlanda, ma anche dell’Irlanda del Nord, la regione sotto amministrazione britannica? Il rugby è l’unico sport che unisce sotto gli stessi colori le due anime dell’isola, quella cattolica e quella protestante.

Sei Nazioni: regolamento e format

Il regolamento, salvo qualche modifica, è rimasto lo stesso dal 1883 a oggi: il titolo va alla squadra meglio classificata al termine di un girone unico, giocato con incontri di sola andata: un anno una Nazionale gioca in casa contro un’avversaria determinata, l’anno dopo le rende visita. Per ogni partita sono assegnati quattro punti alla squadra vincitrice, due in caso di pareggio, zero alla squadra perdente. Ci sono però dei bonus: chi realizza quattro o più mete incamera un punto, così come chi perde con uno scarto di sette punti o inferiore. Alla squadra che vince tutte le partite (e che realizza il Grande Slam) è concesso uno speciale bonus di tre punti, proprio per assicurarle anche la vittoria della competizione. In caso di arrivo alla pari fa fede la differenza punti.

L’attuale format del torneo con sei Nazionali presuppone che un anno tre squadre giochino tre incontri in casa e due in trasferta, mentre per altre tre accade il contrario; l’anno successivo la storia si ribalta. Questo il calendario annuale degli incontri:

Anni pari

Tre incontri interni

Francia: Inghilterra, Irlanda, Italia

Galles: Francia, Italia, Scozia

Irlanda: Galles, Italia, Scozia

Due incontri interni

Inghilterra: Galles, Irlanda

Italia: Inghilterra, Scozia

Scozia: Francia, Inghilterra

Anni dispari

Tre incontri interni

Inghilterra: Francia, Italia, Scozia

Italia: Francia, Galles, Irlanda

Scozia: Galles, Irlanda, Italia

Due incontri interni

Francia: Galles, Scozia

Galles: Inghilterra, Irlanda

Irlanda: Francia, Inghilterra

L’albo d’oro del Sei Nazioni: le squadre con più titoli

Questo l’albo d’oro del torneo:

1883 Inghilterra

1884 Inghilterra

1885 Non completato

1886 Inghilterra e Scozia

1887 Scozia

1888 Irlanda, Scozia e Galles

1889 Scozia

1890 Inghilterra e Scozia

1891 Scozia

1892 Inghilterra

1893 Galles

1894 Irlanda

1895 Scozia

1896 Irlanda

1897 Non completato

1898 Non completato

1899 Irlanda

1900 Galles

1901 Scozia

1902 Galles

1903 Scozia

1904 Scozia

1905 Galles

1906 Irlanda e Galles

1907 Scozia

1908 Galles

1909 Galles

1910 Inghilterra

1911 Galles

1912 Irlanda e Inghilterra

1913 Inghilterra

1914 Inghilterra

1915-19 Non tenuto a causa della Prima Guerra Mondiale

1920 Scozia, Galles e Inghilterra

1921 Inghilterra

1922 Galles

1923 Inghilterra

1924 Inghilterra

1925 Scozia

1926 Irlanda e Scozia

1927 Irlanda e Scozia

1928 Inghilterra

1929 Scozia

1930 Inghilterra

1931 Galles

1932 Inghilterra, Irlanda e Galles

1933 Scozia

1934 Inghilterra

1935 Irlanda

1936 Galles

1937 Inghilterra

1938 Scozia

1939 Inghilterra, Irlanda e Galles

1940-46 Non disputato a causa della Seconda Guerra Mondiale

1947 Inghilterra e Galles

1948 Irlanda

1949 Irlanda

1950 Galles

1951 Irlanda

1952 Galles

1953 Inghilterra

1954 Inghilterra, Francia e Galles

1955 Francia e Galles

1956 Galles

1957 Inghilterra

1958 Inghilterra

1959 Francia

1960 Inghilterra e Francia

1961 Francia

1962 Francia

1963 Inghilterra

1964 Scozia e Galles

1965 Galles

1966 Galles

1967 Francia

1968 Francia

1969 Galles

1970 Francia e Galles

1971 Galles

1972 Non completato

1973 Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e Galles

1974 Irlanda

1975 Galles

1976 Galles

1977 Francia

1978 Galles

1979 Galles

1980 Inghilterra

1981 Francia

1982 Irlanda

1983 Francia e Irlanda

1984 Scozia

1985 Irlanda

1986 Francia e Scozia

1987 Francia

1988 Francia e Galles

1989 Francia

1990 Scozia

1991 Inghilterra

1992 Inghilterra

1993 Francia

1994 Galles

1995 Inghilterra

1996 Inghilterra

1997 Francia

1998 Francia

1999 Scozia

2000 Inghilterra

2001 Inghilterra

2002 Francia

2003 Inghilterra

2004 Francia

2005 Galles

2006 Francia

2007 Francia

2008 Galles

2009 Irlanda

2010 Francia

2011 Inghilterra

2012 Galles

2013 Galles

2014 Irlanda

2015 Irlanda

2016 Inghilterra

2017 Inghilterra

2018 Irlanda

2019 Galles

2020 Inghilterra

2021 Galles

2022 Francia

2023 Irlanda

Al termine dell’edizione del 2023 le Nazionali con più titoli sono Galles e Inghilterra: 39 successi a testa. Segue la Francia con 26 (il primo successo nel 1954 a pari merito, dopo 23 edizioni poco brillanti), mentre a quota 23 c’è l’Irlanda e a 22 c’è la Scozia. L’Italia è l’unica Nazionale a non aver mai vinto: in compenso ha fatto il pieno di Cucchiai di legno, 17 in 24 edizioni. Limitatamente al torneo delle Sei Nazioni, istituito nel 2000, l’Inghilterra ha trionfato in sette occasioni, Francia e Galles in sei, l’Irlanda (vincitrice nel 2023) in cinque. A secco, oltre all’Italia, anche la Scozia.

