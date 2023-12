Federica Brignone non nasconde la sua felicità: “Manche quasi perfetta, mi è venuta tutto bene. Oggi si andava veloce, ho cercato sempre di incrementare. Mi ero messa questa idea in testa. Non era facile anche per il terreno, ho cercato di tener giù il piede. Stiamo facendo delle stagioni incredibili da anni, non guardo ai record ma solo a quello che sto facendo oggi. Ogni gara è una storia a sé. Oggi c’era tutta la famiglia, sono contenta di essere riuscita a fare un bel risultato davanti a loro”.