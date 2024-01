Brignone dopo la caduta: “Sono tutta intera, ho sbagliato dove in prova è andato tutto bene. Sono arrabbiata con me stessa, non solo butto via una gara ma rischio pure di farmi male. Forse non devo fare più le prove. Troppe cadute? Secondo me è difficile prevedere una cosa del genere, forse il calendario è troppo fitto, se vuoi fare tutto, come fa la Shiffrin, accumuli stress, tensione e fatica, e in discesa se rischi ti fai male! A me dispiace per lei”