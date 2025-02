Sci, diretta slalom gigante Sestriere LIVE: Brignone stoica prima manche, solo Robinson davanti! Male Goggia

Sarà una gara particolare anche e soprattutto per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra è reduce da un Mondiale deludente in cui non solo non ha portato a casa nemmeno una medaglia ma ha concluso al di sotto le aspettative tutte le gare disputate, anche i suoi punti di forza, mai davvero in palla. Queste le sue parole rilasciate al sito ufficiale della federazione italiana sci:

“Mi sono allenata bene in questi giorni, sono molto concentrata per affrontare al meglio questi due giganti, sento che posso ottenere nuovamente buoni piazzamenti anche in questa specialità”.