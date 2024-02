Federica Brignone: “Peccato perchè nella stradina prima del piano ho dovuto calcare un attimo e ho perso velocità su sta neve, poi nel finale ho fatto bene, peccato davvero di essere dietro per soli 4 centesimi, succede spesso. Buono il fatto di aver recuperato punti sulla Gut per la coppa di Super G ma voglio concentrarmi gara per gara, sono riuscita qui ad attaccare ma voglio riuscirci dal cancelletto di partenza dove oggi ero un attimo tesa. Testa alle prossime!”