Da Roma - Frosinone é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A122:45

La squadra di Di Francesco esce battuta ma le sensazioni sono sicuramente positive, con Soulé e compagni capaci di giocare per lunghi tratti alla pari contro i giallorossi.22:45

La Roma risponde alla crisi con una vittoria per 2-0 su un buon Frosinone, in rete Lukaku e Pellegrini, doppio assist di Dybala.22:44

90'+9' FINISCE ROMA - FROSINONE! 2-0 il finale, in gol Lukaku e Pellegrini.22:44

90'+7' Ibrahimovic controlla male e non ha lo spazio per il tiro, il suo tocco per Marchizza termina sul fondo.22:42

90'+5' Contropiede Roma, Lukaku decide di non spingere e scarica su Paredes: destro debole che termina a lat.22:40

90'+3' Ospiti che chiedono un tocco di mano in area sul calcio di Bourabia, si continua. giocare.22:38

90'+2' Frosinone che non demorde, Cristante costretto a calciare lontano per anticipare Caso.22:37

90'+1' Sostituzione ROMA: esce Dybala, entra Azmoun.22:36

90' Saranno otto i minuti di recupero.22:35

89' Ci si aspetta un lungo recupero, tra le sostituzioni e questa interruzione per soccorrere l'arbitro Marchetti.22:34

87' Scena abbastanza insolita, Marchetti dopo un contatto con Aouar si stende a terra per crampi. Entra lo staff medico della squadra di casa a soccorrere l'arbitro.22:32

86' Sostituzione FROSINONE: esce Mazzitelli, entra Bourabia.22:32

86' Sostituzione FROSINONE: esce Barrenechea, entra Ibrahimovic.22:31

85' Sostituzione ROMA: esce Pellegrini, entra Aouar.22:30

84' Check del VAR, gol confermato: si controllava le posizione di partenza al momento della punizione di Dybala.22:29

84' Secondo assist di giornata di Dybala, pallone perfetto dell'argentino che pesca il suo compagno solo sul secondo palo.22:28

83' GOL! ROMA - Frosinone 2-0! Rete di Pellegrini. Punizione dalla trequarti di Dybala, il fantasista sul secondo palo calcia al volo e batte Turati!



82' AMMONITO Soulé! Il fantasista non convinto di un fischio di Marchetti protesta, giallo per lui.22:26

81' Frosinone che sta lasciando praterie per le ripartenze della Roma, giallorossi che non ne approfittano.22:25

79' BOVE! Scarico di Dybala per l'accorrente mezzala che, da buona posizione, calcia alto.22:25

78' Contropiede Roma, gran lancio di Paredes per il connazionale Dybala: strano errore della Joya che tocca male per Kristensen.22:23

76' Colpo di testa di Kristensen, facile per Turati.22:22

75' Crampi per Pellegrini, da capire se il fantasista possa continuare il match.22:19

74' Roma che si difende e riparte, sfruttando la grande qualità di Lukaku e Dybala.22:19

73' Rischia Turati con un rilancio basso centrale, bravo Cheddira a difendere la sfera e subire fallo.22:17

71' Sostituzione ROMA: esce Karsdorp, entra Kristensen.22:15

70' Dybala scarica su Lukaku, destro potente ma poco preciso che termina alto.22:14

69' Gran secondo tempo di Bove, il canterano romano strappa la palla a Caso che si era lanciato sulla sinistra.22:14

68' OCCASIONE FROSINONE! Soulé inventa per Mazzitelli, cross basso che taglia tutta l'area ma che non trova compagni.22:12

67' Colpo di testa di Brescianini che si inserisce bene a centro area, palla a lato.22:11

65' AMMONITO Karsdorp. Giallo per proteste per l'esterno che non é assolutamente d'accordo con un precedente fischio di Marchetti.22:11

64' PELLEGRINI! Il fantasista prova un difficile pallonetto dal limite, Turati ne controlla l'uscita.22:08

63' Doppio cambio per Di Francesco, forze fresche ma nessuna modifica a livello di schema.22:07

62' Sostituzione FROSINONE: esce Baez, entra Caso.22:07

61' Sostituzione FROSINONE: esce Cuni, entra Cheddira.22:07

60' Miracolo di Turati su Bove, azione ferma per fuorigioco della mezzala sul lancio di Dybala.22:04

59' Ancora decisivo Barrenechea, la mezzala chiude all'ultimo Dybala.22:04

58' OCCASIONE ROMA! Dybala entra in area e dal fondo crossa al centro, Monterisi mette in angolo con un grosso brivido per Turati, palla che sfiora il palo.22:03

57' Dybala porta palla e alza la testa per il tiro: piccola distrazione che basta a Barrenechea per toccargli il pallone.22:01

55' Okoli prima prende il pallone, poi Dybala: dolorante l'argentino, ma si continua a giocare.21:59

54' Cross di Oyono, lottano Cuni e Spinazzola: alla fine spazza l'esterno della Nazionale.21:58

53' Prende metri il Frosinone, personalità´per la squadra di Di Francesco che sta mantenendo il possesso palla.21:57

51' Sull'angolo della Roma, tocco arretrato di Soulé che quasi beffa Turati: altro corner per i giallorossi.21:55

50' Rischia molto Turati, che non si fida dell'uscita bassa e calcia lontano per anticipare Dybala.21:55

48' Scintille tra Baez e Paredes, in salsa sudamericana: Marchetti ferma subito i due.21:52

47' Bella sfida fisica tra Okoli e Lukaku, in questa occasione ha la meglio l'ex Cremonese che guadagna anche la rimessa.21:52

46' AMMONITO Barrenechea. La mezzala ferma Bove lanciato in velocità, giallo per lui.21:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ROMA - FROSINONE!21:50

La Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0, in gol Lukaku ottimo a liberarsi in area e ben servito da Dybala. Frosinone che ha reagito bene, Cuni e Soulé i piú pericolosi, ma senza riuscire a trovare il pareggio.21:34

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ROMA - FROSINONE! 1-0 il risultato parziale, in gol Lukaku.21:33

45' Due i minuti di recupero.21:31

44' Ancora un fallo subito da Soulé: l'ex Juventus tra i piú positivi del Frosinone in questo primo tempo.21:29

42' Dybala entra in area, finta il tiro e scarica per l'accorrente Karsdorp: il cross é per Lukaku, lo anticipa Okoli.21:27

41' MAZZITELLI! Conclusione di potenza dalla distanza, palla di poco a lato.21:25

40' Marchizza che accentra molto la sua posizione in campo, in questo caso è Cristante a chiuderlo.21:24

39' Altro tentativo di schema del Frosinone non riuscito, riparte la Roma.21:24

38' Cuni supera Pellegrini che lo stende sulla trequarti: punizione per il Frosinone, salgono le torri dalla difesa.21:23

36' Punizione di Paredes sul primo palo, allontana Okoli: comunque azione ferma per fuorigioco di Cristante.21:22

35' Intervento duro di Mazzitelli su Dybala: la Roma chiede il cartellino, Marchetti opta per il richiamo verbale.21:20

34' Scintille tra Mancini e Brescianini dopo l'angolo, Marchetti é vicino e chiude subito ogni discussione.21:19

33' BAEZ! L'esterno salta Karsdorp e conclude sul primo palo: Rui Patricio non si fida della traiettoria e devia in angolo.21:18

32' Roma che sta faticando a chiudere gli spazi sulla trequarti, dove Soulé e Baez spesso ricevono senza problemi.21:17

31' Chiusura di Karsdorp su Cuni, che aveva provato ad autolanciarsi sulla fascia.21:17

29' LUKAKU! Contropiede Roma, Pellegrini scarica per il belga che calcia di potenza: respinge con i pugni Turati.21:15

28' Tocco di esterno di Lukaku per Dybala, in fuorigioco la Joya: i due si stanno cercando tantissimo in questo inizio partita.21:14

27' Buona la reazione del Frosinone dopo il gol subito, altro pallone per Cuni, esce Rui Patricio.21:13

26' ANCORA CUNI! Altra conclusione della punta che termina di poco a lato, gran bella palla in profonditá di Soulé.21:11

25' Punizione dalla trequarti per il Frosinone: schema per Mazzitelli che tocca morbido, pallone che termina tra le braccia di Rui Patricio.21:10

24' Karsdorp recupera e mette subito Pellegrini in profondità: pallone leggermente lungo che termina sul fondo.21:09

24' Si sblocca la partita: gran movimento di Lukaku in area, forse troppo semplice per il belga mettere a sedere Okoli e concludere.21:08

23' Check del VAR per la posizione iniziale di Lukaku: la terna conferma la rete.21:08

22' GOL! ROMA - Frosinone 1-0! Rete di Lukaku. Dybala pesca il belga in area, gran giocata della punta che si libera di due avversari e, con il sinistro, batte Turati!21:07

21' Frosinone a quattro in difesa, 4-3-3 per Di Francesco che torna alle origini.21:05

20' Problemi per Romagnoli, cambio obbligato per Di Francesco.21:03

19' Sostituzione FROSINONE: esce Romagnoli, entra Brescianini.21:04

18' CUNI! Palla lunga per la punta che con un tocco supera Rui Patricio e calcia da posizione defilata: palla sull'esterno della rete.21:03

17' Lukaku stoppa bene, si gira e punta palla al piede l'area: il suo scarico per Pellegrini é troppo corto.21:01

16' Soulé é solo sulla trequarti, Marchizza sbaglia l'imbucata.21:00

15' A terra Baez, dopo un colpo: la Roma continua a giocate, si rialza l'esterno dei ciociari.20:59

14' Dopo un altro errore di Bove, si lancia palla al piede Cuni: lo ferma in spaccata Ndicka.20:58

13' Roma che dimostra sicuramente voglia, ma molti gli errori in fase di impostazione in questo inizio partita.20:58

12' Sugli sviluppi del corner, conclusione potente di Mazzitelli dalla distanza: palla alta sopra la traversa.20:56

11' MARCHIZZA! Baez pesca il terzino in area, cross basso che supera Rui Patricio ma Cuni é anticipato da Cristante in angolo!20:56

10' Frosinone che ora prova a gestire il pallone, dopo alcuni minuti davvero indemoniati della Roma.20:55

9' Bove perde un pallone sanguinoso a centrocampo, non ne approfitta Cuni che viene recuperato da Mancini.20:53

8' TURATI! Pallone forte di Dybala, il portiere sfiora quanto basta la sfera per evitare la deviazione a botta sicura di Spinazzola.20:52

7' Partita molto forte la Roma, gran palla di Dybala per Pellegrini: deviazione e altro corner per i giallorossi.20:51

6' Paredes cerca il gol Olimpico, pallone che termina oltre il sette del secondo palo.20:51

5' Angolo di Paredes forte sul primo palo, Mancini anticipato ancora in corner.20:50

4' Spinazzola per Lukaku, l'ex Inter con il tacco cerca Dybala: Romagnoli mette in angolo.20:49

3' Lukaku chiede il triangolo a Pellegrini, pallone troppo lungo per il belga: il capitano giallorosso parte mezzala ma alza molto la posizione.20:48

2' Roma in completo nero, Frosinone in bianco: grande pubblico all'Olimpico per questo derby e per il momento delicato.20:46

1' INIZIA ROMA - FROSINONE! Primo pallone ai capitolini.20:45

Dirige il match l'arbitro Matteo Marchetti.20:31

Di Francesco con la difesa a tre, Oyono e Marchizza scalano da quinti di centrocampo, Cuni per Cheddira. Panchina dunque per Brescianini, confermati Soulé e Baez dietro la prima punta.20:30

Mourinho opta per Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Cristante arretra in difesa con Nove e Pellegrini da mezzali. In attacco, Dybala in coppia con Lukaku.20:28

La formazione del FROSINONE (3-4-2-1), Turati - Okoli Romagnoli, Monterisi - Oyono, Mazzitelli, Barrenechea, Marchizza - Soulé, Baez - Cuni.20:27

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (3-5-2), Rui Patricio - Mancini, Cristante, Ndicka - Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola - Dybala, Lukaku.20:26

Mourinho alla ricerca dei tre punti schiaccia crisi, con i capitolini che hanno raccolto in campionato solo cinque punti; nove i punti di un sorprendente Frosinone, sconfitto una sola volta in questo inizio campionato.15:15

La Roma ospita il Frosinone in questa sfida serale della domenica, con l'orario spostato dalle 18.00 alle 20.45 per la presenza nella capitale della Ryder Cup.15:15