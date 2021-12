Dopo le vittorie scintillanti ottenute domenica contro Milan e Lazio, Sassuolo e Napoli si affrontano al Mapei Stadium per confermare quanto di buono messo in campo tre giorni fa. I neroverdi cercano punti per risalire ulteriormente in classifica, gli azzurri per continuare a coltivare il sogno scudetto. Calcio d'inizio alle 20.45.13:53