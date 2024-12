Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:37

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI AURELIANO AL BLUENERGY STADIUM DI UDINE! Udinese-Genoa 0-214:29

90'+3' Sulla punizione posiziona la palla Mario Balotelli che vuole tornare a segnare in Serie A. Al momento della conclusione scivola e ne esce un tiro completamente strozzato e inoffensivo.14:28

90'+2' Spunto di Junior Messias che entra nella trequarti dell'Udinese. Trattenuta prolungata di Ebosseche viene punito con il giallo.14:27

90'+1' Bene Sabelli che su un rilancio lungo avversario protegge in maniera efficace l'uscita di Leali.14:26

90' Pasticcio di Vàsquez che allo scadere sbaglia uno stop e regala corner all'Udinese; sul quale la palla esce sul fondo dopo un contro-cross sbilenco di Modesto.14:25

89' Annunciati 4 minuti di recupero.14:23

87' Ultimo cambio anche per Runjaic. Finisce la partita di Keinan Davis e inizia quella di Modesto.14:22

87' Kristensen entra in ritardo su Masini e anche lui riceve cartellino giallo da Aureliano.14:21

85' Spreca malamente Junior Messias. Altro passaggio sbagliato da Lautaro Gianetti con Thorsby che riparte e serve il calciatore ex Milan in area di rigore. Perde un tempo di gioco Junior Messias con Kristensen che un'altra volta recupera e gli mura il tiro.14:21

84' Arriva il giallo anche per Aarón Martín. Ostruzione su Iker Bravo che si stava inserendo da destra.14:19

82' Palla velenosa persa dall'Udinese con Gianetti che sbaglia un passaggio centrale e sulla quale arriva Vitinha. L'attaccante rossoblu attacca Kristensen e allarga male palla sull'out di destra di fatto restituendo palla agli avversari.14:18

80' Non ce la fa Mattia Bani e Vieira usa il quinto e ultimo cambio per inserire al suo posto Alessandro Vogliacco.14:16

79' Bani mette palla fuori e si accascia a terra vittima di crampi. Si scalda Vogliacco nel frattempo.14:13

76' Arriva il momento di Mario Balotelli, mandato in campo da Vieira al posto dell'ottimo Alessandro Zanoli.14:11

75' Era l'ultima azione di Florian Thauvin che ora esce per lasciare posto a Iker Bravo Solanilla.14:10

75' Thauvin chiede lo scambio corto a Davis che gli restituisce una palla troppo timida fuori dalla reperibilità del fantasista francese.14:10

73' Bella giocata di Thauvin che sulla sinistra salta l'uomo con un bel controllo. Il cross che scaturisce subito dopo trova solo maglie rossoblu all'interno dell'area di rigore.14:08

72' Traversone di Martin che trova il colpo di testa di Vasquez. Palla debole e imprecisa che esce alta sopra la traversa.14:07

69' Infine esce Milan Badelj per lasciare spazio a Patrizio Masini.14:05

69' Entra Junior Messia al posto di Fabio Miretti.14:05

69' Tripla sostituzione per Vieira! Andrea Pinamonti lascia spazio a Vítinha.14:04

67' GOL!! Udinese-GENOA 0-2!! Ennesima discesa di Zanoli sulla fascia destra! Saltato secco Ebosse entra in area e cerca la palla tesa a centro area sulla quale arriva la sfortunata deviazione di Lautaro Gianetti che porta al raddoppio rossoblu!



67' Thauvin tenta il cross da dentro l'area di rigore sul palo lontano. Ci prova Lautaro Gianetti a staccare ma non riesce a raggiungere la palla.14:02

66' Terzo cambio per Runjaic che toglie dal campo Sandi Lovrić e lo sostituisce con Arthur Atta.14:11

65' Vàsques insegue Zemura sulla fascia destra e lo argina in calcio d'angolo.14:00

64' Ci prova Davis ma il Genoa è molto ordinato in difesa.13:58

62' Azione avvolgente del Genoa che fraseggia con tutti gli interpreti del reparto offensivo. A concludere l'azione è una palla tesa di Frendrup che viene intercetta e allontanata da Lovric.13:57

60' Momento della partita molto combattuto fisicamente dalle 2 compagini. Azione confusa dell'Udinese che subisce il contropiede dove Zanoli arriva alla conclusione di destro deviata in angolo dalla difesa bianconera.13:55

56' Altra progressione di Zanoli che entra in area di rigore e c'è un altro contatto dubbio con le proteste in campo da entrambe le parti. Chi chiede il rigore e chi chiede il cartellino giallo per simulazione. Aureliano lascia semplicemente proseguire l'azione.13:52

54' Miretti riceve palla dopo una serpentina di Zanoli sulla fascia destra. Contatto tra il centrocampista ex Juve e Karlstrom in area di rigore. Aureliano fa proseguire.13:50

52' Angolo battuto da Miretti. Esce sicurissimo Okoye che arpiona la sfera.13:47

50' Zemura anticipa Miretti su un pallone che girovagava pericolosamente al centro dell'area bianconera. Nel proseguo dell'azione la palla torna ad essere contesa tra i 2 e questa volta Zemura commette fallo in una posizione interessante per il Grifone.13:46

49' Angolo per l'Udinese battuto troppo lungo con Miretti che raccoglie palla e potrebbe far ripartire velocemente l'azione del Genoa. Arriva subito la copertura del centrocampo friulano e la palla va in rimessa laterale.13:44

46' Subito una buona iniziativa di Thauvin che non impegna sufficientemente Leali.13:43

46' Con i cambi eseguiti al'intervallo Runjaic ha ricomposto la difesa a 4.13:42

46' Corre ai ripari Runjaic togliendo Lorenzo Lucca e mettendo in campo Kristensen.13:40

46' Ecco i cambi dell'intervallo. Esce Ehizibue ed entra Ebosse.13:39

46' Comincia il secondo tempo! Palla al Genoa.13:40

Le squadre rientrano in campo con il Genoa confermato come nel 1° tempo. Mentre ci sono 2 cambi tra le fila dell'Udinese.13:37

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita!13:26

Partenza horror per la squadra di Runjaic! Tourè sbaglia un retropassaggio e poco saggiamente allarga il braccio e stende Zanoli con una gomitata in viso su una potenziale occasione da gol. Udinese in 10 a partire dal 4° minuto di gioco. Di conseguenza il pallino del gioco è sempre stato in mano alla formazione ospite che ha trovato il vantaggio al minuto 13 quando Pinamonti ha raccolto una deviazione di Thorsby e si è trovato completamente solo davanti a Okoye. Verso la fine della prima frazione di gioco l'Udinese ha cercato di alzare il baricentro quantomeno per impensierire gli avversari ma non è arrivata nessuna occasione da gol.13:26

45'+3' Finisce il primo tempo! Udinese-Genoa 0-113:22

45'+3' Seconda ammonizione per la formazione allenata da Vieira. Giallo per Morten Thorsby per una manata al volto all'altezza del centrocampo.13:21

45' Si giocherà per altri 3 minuti. Recupero corposo in questo primo tempo a causa dei controlli sull'espulsione di Touré e sulla posizione di Pinamonti nel gol che sta decidendo la partita.13:19

45' Lovric lancia per la velocità di Zemura. La palla è comunque troppo lunga per l'esterno dello Zimbabwe.13:18

42' Su un calcio d'angolo per il Genoa Vásquez allarga il braccio appoggiandosi su Lovric. Aureliano estrae il cartellino giallo per il difensore messicano.13:15

40' Tenta l'Udinese una manovra avvolgente. Zemura non crossa e cerca una passaggio centrale per Ekkelenkamp che viene intercettata dalla difesa rossoblu. Lucca non fa nulla per nascondere il proprio disappunto.13:13

37' Ancora il Grifone in avanti. Palla molto pericolosa per Miretti che da ottima posizione calcia male strozzando il tiro col mancino.13:10

36' Conclusione debole di Pinamonti. Parata facile di Okoye.13:09

35' Torna ad attaccare il Genoa. Zanoli appoggia per Sabelli che crossa di prima intenzione sul secondo palo. I 2 giocatori del Genoa presenti in area non riescono a raggiungere la sfera con Miretti che tenta invano di evitare che la palla esce in fallo laterale.13:09

33' Davis riceve palla a centrocampo e ne salta 3 in un boccone. Arriva il fischio di Aureliano per un fallo dell'attaccante bianconero mandando su tutte le furie i tifosi presenti al Bluenergy Stadium. 13:06

30' L'Udinese sta crescendo in intensità in questa fase della partita. Zemura proiettato in avanti riesce a liberarsi e calciare verso la porta difesa da Leali. Tiro non angolato che viene catturato facilmente dal portiere del Grifone.13:03

29' Leali impattando con il suo centrale Bani non riesce a tenere la palla dentro al rettangolo di gioco regalando angolo alla formazione di casa. Sugli sviluppi del corner arriva un fallo in attacco di Ekkelenkamp su Thorsby.13:02

26' CHE OCCASIONE PER IL GENOA!! In completa difficoltà l'Udinese! Palla persa in difesa e palla data immediatamente a Thorsby al centro dell'area di rigore. Calcia il centrocampista norvegese battendo Okoye ma trovando la parata di schiena di Lautaro Giannetti!13:00

25' Lancio lungo a cercare Pinamonti, che oggi ha siglato il 5° gol in questa stagione. Esce Okoye e anticipa facilmente.12:58

23' Giunti alla metà della prima frazione di gioco la partita la sta facendo per forza di cose il Genoa. Brava la squadra di Vieira ad essere si proiettata in avanti, ma sempre facendo attenzione a non concedere ripartenze ai bianconeri.12:57

21' Si affaccia in avanti l'Udinese. Cross dalla destra a cercare Davis che di testa non impensierisce Leali.12:54

19' Stavolta si addormenta Zemura e Zanoli ne approfitta entrando in area di rigore. La chiusura arriva da un provvidenziale Lautaro Gianetti.12:52

17' Buona chiusura di Zemura che legge lo schema su calcio d'angolo del Genoa e prova a far ripartire i padroni di casa. L'azione si ferma subito però, l'Udinese non riesce a reagire in 10 uomini.12:50

14' Lungo check in sala VAR per determinare se l'ultimo tocco fosse di Thorsby o di un difensore dell'Udinese per determinare se potesse esserci una situazione di fuorigioco. Il gol è buono!12:49

13' GOL!! Udinese-GENOA 0-1!! Cross di Martin per Zanoli che lascia la palla per la conclusione di Badelj. Sul tiro del centrocampista croato arriva la deviazione di Thorsby sulla quale arriva Pinamonti a realizzare un gol facile ma importantissimo che sblocca la partita!



12' Possesso palla prolungato del Genoa che, complice la superiorità numerica, riesce a tenere costantemente il baricentro alto.12:44

8' Zanoli sull'out di destra lascia partire un bel cross che viene allontanato prontamente da Lautaro Gianetti.12:41

6' OCCASIONE GENOA! Sulla punizione causata da Touré, Pinamonti lascia partire un destro potente su cui Okoye si stende e con una prodezza devia esternamente!12:39

4' Follia di Touré che dopo appena 120 secondi di gioco stende con il gomito Zanoli dopo aver sbagliato un retropassaggio. Udinese in 10 per tutta la partita!12:37

3' AURELIANO AL ON FIELD REVIEW12:36

2' Tourè perde il pallone e allarga il braccio stendendo Zanoli a ridosso dell'area di rigore. Episodio che sarà vagliato dal VAR.12:35

Inizia la partita! Possesso palla gestito dall'Udinese.12:33

Squadre al centro del campo. E' tutto pronto per il match delle 12.30!12:30

Le scelte di Vieira. Un solo cambio per Vieira rispetto al debutto sulla panchina del Genoa settimana scorsa. Al centro della difesa Vàsquez prende il posto di Alan Matturro. 12:01

Le scelte di Runjaic. Cambio di modulo per il tecnico tedesco rispetto allo scorso turno di campionato che deve fare a meno dello squalificato Bijol. Ritrova la titolarità Lorenzo Lucca al fianco di Keinan Davis, alle loro spalle Thauvin.11:59

A disposizione Genoa. Gollini, Sommariva, Marcandalli, Norton-Cuffy, Vitinha, Masini, Messias, Ankeye, Melegoni, Matturro, Bohinen, Balotelli, Pereiro, Vogliacco.11:56

A disposizione Udinese. Sava, Padelli, Palma, Zarraga, Pizarro, Modesto, Atta, Kristensen, Brenner, Kabasele, Solanilla, Ebosse, Kamara, Abankwah.11:53

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. Vieira risponde schierando il Grifone con il 4-5-1. Leali; Martin, Vàsquez, Bani, Sabelli; Miretti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Zanoli; Pinamonti.11:54

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. I padroni di casa vengono schierati da Runjaic col 4-3-1-2. Okoye; Zemura, Touré, Gianetti, Ehizibue; Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric; Thauvin; Lucca, Davis.11:50

E’ Gianluca Aureliano di Bologna l’arbitro designato questa partita. Suoi assistenti sono Mokhtar e Ricci, IV uomo Scatena. Al Var c’è Serra, mentre Avar è Pairetto. 10:01

Solo 2 vittorie in questo campionato per la formazione allenata da Patrick Vieira, subentrato ad Alberto Gilardino dopo il pareggio casalingo contro il Como. Pareggio che si è verificato anche alla prima con il francese al timone con il Genoa che ha impattato per 2-2 contro il Cagliari di Davide Nicola. 11 punti conquistati dal Grifone che gli valgono la 17a piazza in classifica.09:59

L'Udinese ha conquistato 1 solo punto nelle ultime 4 partite di Serie A. Dopo le sconfitte rimediate contro Venezia, Juventus e Atalanta è arrivato il pareggio dello scorso turno ad Empoli con il risultato di 1-1(gol friulano di Keinan Davis). La squadra di Runjaic, grazie all'ottimo avvio di stagione, si trova comunque al 9° posto in classifica in virtù dei 17 punti conquistati finora.09:54

Siamo al Bluenergy Stadium di Udine! L'Udinese di Kosta Runjaic ospita il Genoa di Patrick Vieira.09:51

Buongiorno e benvenuti al launch match della 14a giornata di Serie A. Oggi si sfidano Udinese e Genoa!09:47

