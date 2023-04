Manca poco all'inizio di Juventus-Verona. Bianconeri reduci da due vittorie di fila in campionato.20:01

Le scelte di Allegri: in avanti il tandem Milik-Kean, Vlahovic in panchina. Cuadrado e De Sciglio gli esterni, spazio a Barrenechea a metà campo. Squalificati Rabiot e Paredes, out Chiesa.20:05