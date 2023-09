A Reggio Emilia si affrontano due squadre che hanno avuto un avvio di campionato diametralmente opposto, seppur con qualche attenuante per i padroni di casa. Il Sassuolo si trova infatti sul fondo della classifica con zero punti ma ha dovuto affrontare Atalanta e Napoli in sequenza, il Verona è invece primo in classifica a punteggio pieno dopo le convincenti vittorie su Empoli, sulla carta una diretta avversaria per la salvezza, e Roma.17:20