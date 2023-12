Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.22:51

Con l'odierno pareggio, entrambi gli schieramenti guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Mourinho ed Italiano che saranno impegnati nella 16^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Bologna, e tra le mura domestiche contro il Verona.22:51

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Rapuano manda i titoli di coda di un match dall'elevato tasso agonistico, conclusosi con un equo pareggio. Apre subito le danze Romelu Lukaku, che al minuto 5' si fa trovare pronto in area avversaria trasformando con una torsione il preciso cross di Paulo Dybala. Primi 45' che terminano senza particolari ed ulteriori emozioni, ma nella ripresa la gara assume tutt'altra fisionomia; dapprima, al minuto 65', Zalewski rimedia la seconda sanzione che si rivelerà poi decisiva, poiché sfruttando la superiorità numerica, al minuto 66', la Viola pareggia i conti con una decisa torsione di Martinez Quarta sul cross di Kouamé. Segue un match dai nervi tesi, ed al minuto 87' arriva la seconda tegola per Mourinho, che perde per espulsione anche il proprio centravanti Lukaku a causa di una dura entrata ai danni di Kouamé. Nei minuti finali, copioso recupero di sette minuti concesso dalla squadra arbitrale. Gara che termina sul risultato finale di 1-1.22:50

90'+7' TRIPLICE FISCHIO DI RAPUANO! Roma-Fiorentina termina 1-1.22:45

90'+6' AMMONITO Diego Javier Llorente Ríos: fallo ai danni di Maxime Lopez.22:43

90'+5' Fallo di mano da parte di Martinez Quarta, punizione di cui si incarica Mancini.22:42

90'+5' Assedio Viola, Roma che attende e chiude tutti gli spazi.22:42

90'+4' Mancini fermo a terra dopo un contrasto involontario con Rui Patricio, gioco nuovamente interrotto.22:41

90'+2' Conclusione di Duncan da distanza siderale, palla che termina alta oltre la traversa di Rui Patricio.22:40

90' Sono 7' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Maresca. Si giocherà fino al 97'.22:38

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi spazio al recupero.22:37

89' Soluzione personale di Arthur dal limite dell'area, Rui Patricio può abbracciare con sicurezza la sfera.22:36

88' Punizione dai 30 metri per la Viola, batte Biraghi.22:35

88' Roma che resta in 9 uomini, tensione generale negli ultimi secondi di gara.22:35

87' ESPULSIONE DIRETTA Romelu Menama Lukaku Bolingoli: punita l'eccessiva veemenza del belga su Kouamé.22:34

86' AMMONITO Joseph Alfred Duncan: duro fallo ai danni di Stephan El Shaarawy.22:33

85' Sostituzione Roma: fuori Lorenzo Pellegrini, dentro Edoardo Bove.22:32

85' CHE GIOCATA DI LUKAKU! Palla sontuosa del belga, che accerchiato da tre avversari trova tuttavia un colpo di tacco per servire la conclusione di El Shaarawy, che non riesce però ad indirizzare.22:32

83' DECISIVO PATRICIO! Corner battuto perfettamente da Biraghi, che pesca lo stacco di Martinez Quarta, poi l'autore dell'1-1 prende bene il tempo su Ndicka ma trova la risposta dell'estremo difensore giallorosso.22:30

82' Corner a favore della Viola, batte il solito Biraghi.22:28

81' Sostituzione Fiorentina: fuori anche Michael Olabode Kayode, dentro Maxime Baila Lopez.22:28

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.22:28

80' AMMONITO Leandro Daniel Paredes: fallo commesso ai danni di un fresco Nico Gonzalez.22:27

78' Sostituzione Fiorentina: fuori Giacomo Bonaventura, dentro al suo posto Riccardo Sottil.22:27

75' AMMONITO Cristiano Biraghi: sanzione inevitabile per un fallo tattico ai danni di Kristensen.22:22

74' Corner battuto troppo profondamente da Biraghi, Cristante allontana in sicurezza.22:21

73' NICO GONZALEZ! Palla perfetta di Bonaventura, che pesca la torre del subentrato Gonzalez: incornata decisa del numero 10 che si stampa sui guantoni di un attento Patricio.22:21

73' Sportellata di Lukaku ai danni di Martinez che viene giudicata irregolare, punizione Fiorentina dalla propria metà campo.22:19

72' Sostituzione Fiorentina: fuori Nanitamo Jonathan Ikoné, dentro Nicolás Iván González.22:19

69' Efficace disimpegno di Paredes, che in area di rigore capitolina controlla con freddezza la sfera e poi la affida a Lukaku con un preciso lancio in avanti.22:17

66' GOL! GOL MARTINEZ QUARTA! Roma-FIORENTINA: 1-1. Arriva al minuto 66' la rete del pareggio viola, la firma è quella di Martinez Quarta! Dopo appena venti secondi di superiorità numerica la Viola pareggia i conti. Azione che parte dai piedi di Kouamé, che dall'out di sinistra legge il taglio di Quarta e lo premia con un preciso traversone su cui il centrale svetta concludendo in rete. Tutto di nuovo pari all'Olimpico, assist servito da Kouamé.



64' DOPPIO GIALLO-ESPULSO Nicola Zalewski: intervento in ritardo da parte dell'esterno giallorosso che subisce la doppia sanzione.22:12

64' AMMONITO Nanitamo Jonathan Ikoné: proteste del numero 11.22:11

63' TRAVERSA DI BONAVENTURA! Aziona tutta personale da parte del numero 5 alla corte di Italiano, che protegge la sfera dall'attacco di tre uomini, scambia l'uno-due con Ikoné e tira a giro verso il secondo palo: legno pieno del centrocampista fiorentino.22:11

62' Sostituzione Roma: esce dal campo Sardar Azmoun, lo sostituisce Stephan Kareem El Shaarawy.22:09

61' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, si riparte da Rui Patricio.22:07

60' Corner a favore della Fiorentina, della battuta si incarica Duncan.22:07

58' Comincia a muoversi la panchina casalinga, sostituzioni in vista alle porte dell'ultima mezz'ora di gioco.22:06

56' Arthur recupera un prezioso pallone al limite dell'area capitolina, poi si proietta verso la porta ma Rapuano interrompe l'occasione del brasiliano a causa di un fallo. Proteste generali dalla panchina viola.22:04

55' Fiorentina che sembra aumentare i propri giri, rimessa laterale da posizione avanzata di cui si incarica Ranieri.22:02

53' Giro dalla bandierina che non porta alcun frutto, si riparte da Rui Patricio.22:01

51' TERRACCIANO! L'estremo difensore viola si immola sulla conclusione di Kristensen e devia in calcio d'angolo. Batte Cristante.22:01

49' CHE PARATA DI PATRICIO! Ikoné si libera efficacemente dalla marcatura di Zalewski, poi tenta la conclusione centrando lo specchio ma trova una decisiva risposta del portiere giallorosso.21:58

47' Il primo possesso della gara è amministrato dalla Roma.21:54

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:54

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:38

Si chiude il primo tempo di questa equilibrata gara all'Olimpico, parziale che sorride momentaneamente ai giallorossi. La sblocca subito Lukaku al 5', che sfrutta il gesto tecnico di Dybala per impattare la sfera con una forte torsione e battere Terracciano. La Viola tenta subito di reagire, coinvolgendo più volte Nzola senza trovare però la via del gol, complici le molteplici chiusure di Gianluca Mancini. L'occasione del pareggio toscano viene affidata a Mbala Nzola, che a tu-per-tu con Patricio centra però il busto, non trovando lo specchio. Due gli ammoniti finora, entrambi a carico della Roma, rispettivamente Cristante e Zalewski a causa di due falli tattici.21:38

45'+4' FISCHIO DI RAPUANO: termina il primo tempo.21:35

45'+2' Viola che tenta di chiudere in avanti, dai-e-vai tra Bonaventura e Kouamé che termina però con un tocco impreciso di quest'ultimo. Palla che torna dalle parti di Kristensen.21:33

45' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 49'.21:31

44' Ultimo giro d'orologio del match, poi possibile assegnazione dell'extra-time.21:29

43' Azmoun tenta di incidere sul match con un deciso colpo di testa, torsione che termina di poco al lato della porta difesa da Terracciano.21:28

42' Arthur scodella un insidioso pallone per la torre di Martinez Quarta, Mancini mantiene la posizione e fa scorrere in out.21:27

41' AMMONITO Nicola Zalewski: stroncata fallosamente la ripartenza di Jonathan Ikoné.21:26

38' Procede alla battuta il capitano dei toscani, che tenta la conclusione a giro ma spedisce la sfera di molto oltre la traversa.21:23

38' Punizione Fiorentina dai 25 metri, batte Bonaventura o Biraghi.21:23

37' AMMONITO Bryan Cristante: il centrocampista sbaglia un retropassaggio ed è costretto al fallo tattico.21:22

36' Rimessa dal fondo che sarà effettuata da Rui Patricio, suggerimento impreciso di Kouamé che scorre sul fondo.21:22

35' Fase statica della gara, serie fitta di scambi tra i giocatori ospiti in attesa dell'imbucata vincente.21:21

32' Profondissimo suggerimento di Kayodé verso Nzola, poi il centravanti tenta di addomesticare la sfera ma la traiettoria viene sporcata da Ndicka. Rimessa laterale a favore della Viola da posizione avanzata.21:19

31' Stavolta è Azmoun a restare a terra, staff medico in campo per garantire le cure all'iraniano.21:17

28' Kayodé abbraccia irregolarmente Zalewski, punizione Roma dalla metà di campo.21:13

26' Traiettoria leggibile quella disegnata da Ikoné, Rui Patricio abbraccia la sfera con sicurezza.21:11

25' Cross di Bonaventura per lo stacco di Nzola, Zalewski anticipa il centravanti avversario e concede soltanto il corner.21:10

25' Sostituzione Roma: non ce la fa Paulo Exequiel Dybala, lo sostituisce Sardar Azmoun.21:09

24' Dybala costretto al cambio, pronto Azmoun per l'ingresso in campo.21:09

22' Dybala resta a terra dopo il contatto con Arthur, disturbo muscolare per l'argentino che valuta la sostituzione.21:08

21' Proteste viola per un presunto fallo di Dybala ai danni di Arthur, Rapuano giudica regolare il contatto e fa proseguire senza interruzioni.21:06

19' Intervento falloso di Mancini ai danni di Kouamé, palla inattiva a favore della Fiorentina dai 35 metri. Batte Bonaventura.21:04

17' CI PROVA NZOLA! Suggerimento con il contagiri da parte di Bonaventura, che premia il taglio del proprio centravanti, poi l'ex-Spezia calcia in porta trovando il busto di un reattivo Rui Patricio. Primo vero squillo della Viola, ritmi che aumentano.21:03

14' OCCASIONE ROMA! Sventagliata calibrata di Mancini per Zalewski, poi il polacco controlla e prosegue sino alla linea di fondo da cui tenta un filtrante rasoterra, sul suggerimento si presenta Dybala che calcia aprendo il piattone mancino ma non trova lo specchio. Altro brivido per la Fiorentina.21:00

13' Giocata dall'alto tasso tecnico da parte di Ikoné, che dapprima sterza su Cristante poi imbuca un insidioso pallone per Kayodé. Palla leggermente fuori portata, rinvio dal fondo per Rui Patricio.20:58

12' Dybala guadagna una preziosa palla inattiva all'altezza della metà campo, fallo commesso da Bonaventura.20:57

10' Ikoné scorre lungo l'out di destra, alza lo sguardo e velocizza il traversone verso Nzola disegnando però una traiettoria imprecisa.20:56

8' Dybala sfida Kayodé all'uno contro uno, salta il difensore viola ma viene sormontato dal ripiegamento efficace di M. Quarta, si torna da Terracciano.20:54

7' Primo corner del match a favore della Viola, batte Bonaventura.20:53

5' GOL! GOL LUKAKU! ROMA-Fiorentina: 1-0. Bastano appena 5' al belga per siglare la rete del vantaggio! Azione che parte dai piedi di Cristante, che dal limite dell'area avversaria serve Dybala con un filtrante, poi l'argentino crea un difficile cross d'esterno su cui Romelu Lukaku si getta con una forte torsione. Battuto Terracciano, assist servito da Paulo Dybala.



5' Nzola riceve da Bonaventura, protegge la sfera dal pressing di Mancini ma nel tentativo si servire Ikoné affida il pallone a Kristensen. Possesso Roma.20:50

3' Roma che guadagna il primo possesso della gara con una rimessa laterale, scambi ripetuti tra Cristante e Ndicka.20:48

1' Il primo pallone della gara è mosso dalla Fiorentina.20:45

1' PARTITI! Via a Roma-Fiorentina.20:45

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:39

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:38

Al tecnico portoghese Mister Italiano risponde con un solido 4-2-3-1, con Terracciano a difesa dello specchio, in difesa spazio alla coppia centrale Martinez e Ranieri a supporto di Kayodé e Biraghi, in mediana scelto il tandem Arthur-Duncan; zona di trequarti molto folta con Bonaventura a supporto di Ikoné e Kouamé, in attacco scelta l'unica punta Nzola.20:38

Le scelte di Jose Mourinho confermano il classico assetto del 3-4-2-1, con Rui P. tra i pali, linea difensiva a 3 con Llorente affiancato da Mancini e Ndicka, densità a centrocampo con Zalewski e Kristensen lungo le bande laterali a supporto di Cristante e Paredes, in zona di trequarti collaborano Dybala e Pellegrini, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Lukaku.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Terracciano; Kayodé-Martinez-Ranieri-Biraghi; Arthur-Duncan; Ikoné-Bonaventura-Kouamé; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Milenkovic, Parisi, Mina, Pierozzi, Lopez, Brekalo, Barak, Infantino, Mandragora, Gonzalez, Sottil, Beltràn, Christensen, Vannucci.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-4-2-1). Scendono in campo: Rui Patricio; Mancini-Llorente-Ndicka; Zalewski-Paredes-Cristante-Kristensen; Dybala-Pellegrini; Lukaku. Allenatore: Jose Mourinho. A disposizione: Celik, Karsdorp, Spinazzola, Sanches, Aouar, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti, Svilar, Boer.20:31

A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di campo Rossi L.-Rossi C.; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Maresca; postazione VAR presidiata dal Sig. Aureliano, ausiliato dall'A.VAR Dionisi di L'Aquila.20:28

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Antonio Rapuano, della sezione di Rimini.20:26

Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma: è tempo di Roma-Fiorentina! Nell'odierno posticipo di A, il calendario mette a confronto Giallorossi e Viola dopo ben sette mesi dall'ultima volta, rintracciabile nello scorso 27 maggio, nella gara in cui la formazione toscana si impose per 2-1 sui capitolini. Quest'oggi, lo schieramento di Italiano approda nella Capitale con alle spalle una copiosa vittoria per 3-0, inflitta ai danni della Salernitana; Fiorentina che è momentaneamente fissa in 6^ posizione con 23 punti totali. In casa Roma, spunta nelle ultime 4 gare una condizione di imbattibilità che ancora persiste, e che permette ai giallorossi di occupare il 4^ tassello della classifica con un bottino di 24 punti.20:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Fiorentina, gara valida per il turno numero 15 del Campionato di Serie A TIM.20:20