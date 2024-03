Il Verona arriva dall'importante vittoria contro il Sassuolo nell'ultima giornata e cerca più che mai punti per uscire dalla zona retrocessione. Sono solo 2 quelli tra la squadra di Baroni e il Lecce e con un risultato positivo i gialloblù potrebbero effettuare il sorpasso e recuperare lunghezze per allontanarsi dalla zona rossa.12:06

In attacco D'Aversa sceglie Krstovic, preferito a Piccoli che partirà in panchina. Il tridente sarà composto anche da Almqvist e Banda. Fuori Rafia, in mezzo al campo torna Oudin con Gonzalez e Ramadani. In difesa recuperato Pongracic.12:11