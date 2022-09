Il Napoli dopo la netta vittoria in Champions League contro il Liverpool è alla ricerca di punti per agguantare la vetta della classifica.14:00

Al Maradona arriva lo Spezia reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna per 2-2. I liguri dopo il buon avvio, con la vittoria tra le mura amiche contro l'Empoli per 1-0, hanno racimolato un solo punto nelle seguenti gare.14:02

Oshimen ne avrà per qualche settimana, ma Spalletti opta per il turnover e lascia inizialmente Simeone in panchina, spazio quindi a Raspadori in attacco, con lui Politano e Kvaratskhelia. Ndombele in cabina di regia a centrocampo, con Anguissa ed Elmas interni. Nello Spezia terzetto difensivo composto da Ampadu, Kiwior e Nikolaou. In attacco con Nzola avanza la sua posizione Gyasi.14:23