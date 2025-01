I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:57

6'

GOL! GOL MORENTE! Empoli-LECCE: 0-1. La sbloccano i giallorossi al minuto 6', la firma è quella di Tete Morente! Dopo una percussione di Pierotti, che penetra in area avversaria, lo scarico giunge sui piedi di Tete Morente che a tu-per-tu con Seghetti non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Lecce in avanti, assist servito da Santiago Daniel Pierotti.



