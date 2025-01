Empoli-Lecce 1-3, pagelle e moviola: vergogna in avvio, i toscani giocano solo 45’ e non basta

Successo pesantissimo per la squadra di Giampaolo, la prova dell’arbitro Chiffi analizzata ai raggi X, il fischietto patavino ha ammonito 3 giocatori

Sono bastati dieci minuti al Lecce per vincere lo scontro salvezza con l’Empoli: un 1-2 devastante che stava per mettere in ghiaccio la partita quando ancora non era nel frigorifero e trasformare il resto della gara in lunga agonia per l’Empoli, incapace per 45’ di rimettere la partita sui binari e con il rischio di prenderne ancora. Non è andata così. L’ha riaperta Cacace a inizio ripresa quando i toscani si sono ripresi dallo choc capovolgendo l’inerzia della gara: solo Lecce nel primo tempo, solo Empoli nella ripresa ma il forcing dopo l’illusione iniziale non ha portato risultati, anzi al 91′ è arrivato il tris di Krstovic che ha chiuso i giochi.

I dieci minuti da incubo per i padroni di casa erano iniziati subito, al 6′: percussione di Pierotti, che penetra in area e scarica su Tete Morente che a tu-per-tu con Seghetti segna il suo terzo gol nelle ultime cinque gare. Al 10′ la sentenza: quinto gol stagionale per Krstovic con un sinistro letale al volo su assist direttamente da rimessa laterale. Se non arriva il tris leccese nel primo tempo è solo merito di Seghetti e dell’imprecisione del Lecce in un paio di circostanze sotto porta. Lecce che si squaglia nel secondo tempo, prende gol ma si difende con i denti fino a trovare a tempo scaduto il gol del 3-1 e tre punti che valgono l’aggancio ai toscani a 20 punti in classifica. Undici punti in 8 giornate per Giampaolo da quando si è seduto sulla panchina leccese. Nota stonata i cori degli ultrà durante il minuto di raccoglimento in memoria di Cudicini; con le due squadre raccolte a centrocampo e il silenzio generale risuonavano sinistramente le urla dei tifosi. Un’occasione sprecata e tanta vergogna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Top e flop Empoli

Seghetti 6 . Nonostante i gol subìti è tra i migliori dei suoi: al debutto assoluto in A ne sventa altri tre anche se sulla rete dello 0-2 ha qualche colpa con la rete presa sul suo palo.

. Nonostante i gol subìti è tra i migliori dei suoi: al debutto assoluto in A ne sventa altri tre anche se sulla rete dello 0-2 ha qualche colpa con la rete presa sul suo palo. Esposito 6,5 . Non si arrende mai ed è tra i pochi tra gli azzurri a lottare su tutti i palloni. Unico in grado di accendere la luce

. Non si arrende mai ed è tra i pochi tra gli azzurri a lottare su tutti i palloni. Unico in grado di accendere la luce Cacace 6,5 . Non sempre preciso ma volenteroso. Suo il gol della speranza con un imperioso stacco di testa

. Non sempre preciso ma volenteroso. Suo il gol della speranza con un imperioso stacco di testa Viti 5 . Giornata no, in ritardo quasi sempre e spesso fuori posizione

. Giornata no, in ritardo quasi sempre e spesso fuori posizione Gyasi 5. Non riesce ad arginare le offensive degli avversari

Top e flop Lecce

Krstovic 7,5 . Letale e imprendibile per tutta la difesa empolese. Due gol da incorniciare

. Letale e imprendibile per tutta la difesa empolese. Due gol da incorniciare Morente 7 . Un fulmine, la sua crescita uno degli assi nella manica di Giampaolo

. Un fulmine, la sua crescita uno degli assi nella manica di Giampaolo Coulibaly 6,5 . Sempre presente fa valere la sua fisicità ma anche il suo senso tattico

. Sempre presente fa valere la sua fisicità ma anche il suo senso tattico Dorgu 6. Un po’ più falloso del solito ma sempre efficace

Chi è l’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, la scelta per Empoli-Lecce, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nel gennaio 2023 raggiunge le 80 presenze in Serie A con la sfida Spezia-Lecce, mentre al termine della stagione 2022-23 riceve il premio Giovanni Mauro. In questa stagione finora era stato molto altalenante in avvio, si era ripreso ma nell’ultima uscita nella semifinale di Supercoppa Inter-Atalanta aveva deluso. Vediamo come se l’è cavata al Castellani.

I precedenti di Chiffi con Empoli e Lecce

L’ultimo precedente di Chiffi con gli azzurri risale al maggio 2023, quando pareggiarono 1-1 in esterna contro il Verona. In totale sono undici gli incroci di Chiffi con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Erano dieci i precedenti che l’arbitro patavino aveva con il Lecce, in questo caso il bilancio salentino è di 3 vittorie, 2 pari e 5 sconfitte. L’ultima gara diretta in A è stata Lazio-Inter 0-6.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Preti, IV uomo Collu, Marini al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Morente, Pierret, Krstovic

Empoli-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ proteste di Esposito per una trattenuta subita da Helgason nei pressi del limite dell’area: Chiffi non interviene e lascia proseguire il gioco. Al 21′ fallo di Baschirotto ai danni di Esposito, panchina casalinga che richiede l’ammonizione ma Chiffi sceglie la via della clemenza, solo richiamo verbale per il numero 6 del Lecce. Al 37′ giallo a Morente per aver scaraventato il pallone contro i cartelloni pubblicitari dopo che Chiffi ha fischiato un suo fallo ai danni di Goglichidze, Al 47′ proteste del Lecce sul gol di Cacace che riapre la gara per un presunto fallo ma il Var dopo il check dà l’ok: rete regolare. Al 57’ ammonito Pierret per gioco falloso. All’83’ giallo anche per Krstovic per un fallo tattico. Al 92′ proteste sul gol del 3-1 di Krstovic ma per arbitro e Var è tutto ok, al 94′ Colombo reclama un rigore per una spinta in area ma Chiffi lascia correre e la gara finisce qui.