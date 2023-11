Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Cagliari 2-1 valida per la 12a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.19:58

La Juventus sale temporaneamente al primo posto in attesa di Inter-Frosinone di domani. La prossima giornata vedrà proprio i bianconeri impegnati nella sfida contro i nerazzurri nel Derby d'Italia. Il Cagliari resta attualmente al quart'ultimo posto a quota 9.19:58

Succede tutto nel secondo tempo e le reti arrivano tutte dai difensori. Il primo gol arriva al 60esimo con Kostic che crossa su punizione verso il secondo palo dove Bremer stacca benissimo e la mette in rete verso il palo di sinistra. Il raddoppio arriva al 70esimo con Kostic che questa volta su corner la crossa al centro e Rugani colpisce prima la traversa, poi con il petto la mette in rete. Al 75esimo arriva la rete di Dossena, sempre su corner su assist di Jankto, che sul secondo palo deposita in rete di testa senza dare scampo a Szczesny. Nel finale arriva il palo di Dossena che fa tremare i bianconeri.19:57

La Juventus soffre nel finale ma riesce a strappare i 3 punti grazie ai gol di Bremer e Rugani, con Dossena che ha poi accorciato le distanze.19:55

90'+5' Finisce qui! La Juventus batte il Cagliari 2-1.19:54

90'+5' Un fuorigioco di Augello regala una punizione per la Juventus a pochi secondi dalla fine.19:53

90'+4' Spinge il Cagliari in questo finale. Juventus chiusa nella propria area.19:52

90'+2' Milik mette il corpo e difende la palla dal pressing di Goldaniga, che lo stende in zona trequarti. Punizione per la Juventus.19:51

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:49

90' Grande giocata di Vlahovic che va via sul fondo, poi serve a rimorchio Iling Junior che non colpisce benissimo e consente a Dossena di spazzare in rimessa laterale.19:49

89' Ranieri prova la carta Pavoletti, l'uomo dai gol importanti nel finale.19:47

88' Entra Leonardo Pavoletti, esce Jakub Jankto. Quarta sostituzione per il Cagliari.19:47

88' Entra Hans Nicolussi Caviglia, esce Andrea Cambiaso. Quarta sostituzione per la Juventus.19:46

87' Cartellino giallo per Cambiaso! Il numero 27 della Juventus ferma irregolarmente Shomurodov e viene sanzionato.19:46

86' Cross con il destro di Augello per l'inserimento di Oristanio che anticipa Bremer e Gatti ma di testa manda sul fondo senza impensierire Szczesny.19:44

85' Corner per la Juventus battuto da Kostic verso il centro dove stacca Gatti che colpisce male e spedisce ampiamente sul fondo.19:43

83' Il corner del Cagliari porta ad un nulla di fatto, respira la Juve.19:42

83' Palo di Dossena! Cross dalla lunga distanza verso il centro dove stacca Dossena che prende il tempo a tutti e di testa colpisce il palo di sinistra. L'arbitro Piccinini ha segnalato una deviazione di Szczesny, ci sarà dunque un calcio d'angolo.19:42

82' Cartellino giallo per Kostić! L'esterno serbo travolge Oristanio e viene punito da Piccinini.19:40

81' Entra Arkadiusz Milik, esce Federico Chiesa. Terza sostituzione per la Juventus.19:39

80' Ora la squadra di Allegri è chiusa sulla propria metà campo in attesa del Cagliari.19:39

75' GOL! Juventus-CAGLIARI 2-1! Rete di Dossena! Corner battuto perfettamente da Jankto che la mette sul secondo palo dove Dossena di testa la infila tra il palo di destra e il portiere bianconero che non può nulla. La riapre il Cagliari.



Guarda la scheda del giocatore Alberto Dossena19:35

75' Il corner di Kostic arriva sulla testa di Gatti che questa volta non la colpisce bene consentendo il contropiede al Cagliari. Sul ribaltamento di fronte è Bremer a compiere un intervento decisivo e a mettere in angolo.19:33

74' Prati prova a difendere una palla sulla linea di fondo ma sul pressing di Locatelli la tocca e concede angolo alla Juventus.19:32

71' Entra Eldor Shomurodov, esce Zito Luvumbo. Terza sostituzione per il Cagliari.19:30

70' GOL! JUVENTUS-Cagliari 2-0! Rete di Rugani! La Juventus raddoppia sul calcio da fermo: corner dalla destra di Kostic verso il centro dove Rugani prima colpisce la traversa poi con il petto ribadisce in rete.



Guarda la scheda del giocatore Daniele Rugani19:30

70' Cartellino giallo per Luvumbo! L'attaccante del Cagliari ammonito per proteste.19:29

69' Palla dentro di Chiesa per Vlahovic che prova a fare perno su un difensore e a concludere con il mancino, ma trova una deviazione e guadagna un nuovo calcio d'angolo.19:27

67' Entra Gaetano Oristanio, esce Nicolas Viola. Seconda sostituzione per il Cagliari.19:25

66' Entra Samuel Iling-Junior, esce Fabio Miretti. Seconda sostituzione per la Juventus.19:25

66' Entra Dušan Vlahović, esce Moise Kean. Prima sostituzione per la Juventus.19:25

65' Movimento nella panchina della Juventus, pronti due cambi.19:24

60' GOL! JUVENTUS-Cagliari 1-0! Rete di Bremer! Punizione pennellata di Kostic dalla sinistra verso il secondo palo dove Bremer stacca in cielo e di testa la mette in rete verso il palo opposto. Bianconeri in vantaggio.19:19

57' Cartellino giallo per McKennie! Contropiede del Cagliari con Luvumbo che scappa palla al piede ma McKennie lo travolge in scivolata. Primo ammonito del match.19:16

55' Gatti a millimetri dal vantaggio! Corner battuto a due dalla Juventus con Kostic che poi crossa verso il secondo palo dove Gatti stacca bene ma di testa sfiora l'incrocio di destra.19:14

54' Occasione Juve! Palla di Miretti per Kostic che dal fondo di sinistra crossa basso al centro dove Scuffet smanaccia e dove Chiesa prova il tap-in con il portiere a terra, ma c'è una deviazione e la palla termina sul fondo.19:13

49' Ancora Chiesa! Palla dentro di Kostic che viene allontanata di testa da un difensore del Cagliari, dunque sulla palla si fionda Chiesa che colpisce con il destro al volo mandandola non di molto sopra l'incrocio di destra.19:08

48' Miretti serve di prima Kean che salta Goldaniga e si presenta davanti a Scuffet ma, trovando lo specchio chiuso, rallenta l'azione e serve Locatelli fuori dall'area, con il capitano bianconero che prova uno scavetto per un compagno che non c'è. Palla sul fondo.19:07

47' Augello avanza centralmente poi prova a servire in area Viola con una palla forte: il numero 10 manca il contatto con il pallone e la palla si perde sul fondo.19:06

46' Chiesa impegna Scuffet! Palla pericolosa giocata del Cagliari in difesa con Chiesa che la fa sua e da fuori area prova la conclusione con il destro a giro, ma Scuffet la para e la blocca a terra.19:05

46' Riparte la sfida. Possesso per il Cagliari.19:03

46' Entra Gianluca Lapadula, esce Andrea Petagna. Prima sostituzione per il Cagliari.19:04

Qualche problema alla schiena per Locatelli nel primo tempo con Nicolussi Caviglia che ha dato il via al riscaldamento in via precauzionale. Vedremo se il capitano della Juventus rientrerà sul terreno di gioco o verrà sostituito.18:50

Primo tempo che si conclude sul risultato di 0-0 senza occasioni eclatanti. Partita comunque giocata su buoni ritmi con le squadre che provano a colpire in contropiede.18:49

45'+1' Finisce la prima frazione di gioco. Juventus-Cagliari 0-0.18:46

45' Il corner di Kostic viene allontanato con i pugni da Scuffet verso il limite dell'area dove Cambiaso si coordina e col sinistro calcia a lato.18:46

45' Gatti si inserisce senza palla sulla destra e viene premiato da Chiesa. Il difensore della Juve prova poi a servire sul secondo palo Kean con un cross basso ma Goldaniga chiude in corner.18:45

43' Grande occasione per McKennie! Cross dalla sinistra di Kostic verso il dischetto con McKennie che si inserisce e conclude con il mancino volante, non trovando il palo di destra per poco.18:44

41' Cross forte di Cambiaso dalla destra, ma una deviazione di Makoumbou consente la presa alta di Scuffet.18:42

38' Gatti prova una palla sopra la linea con Kean che riceve quasi sulla linea destra dell'area, poi prova a concludere con il destro senza però avvicinarsi alla porta di Scuffet.18:39

36' Cambiaso conclude dal limite! Kean viene premiato sulla sinistra, arriva sul fondo e punta centralmente, poi scarica verso il limite dove Cambiaso è solo ma, preso leggermente in controtempo, spedisce alto con il mancino.18:38

33' Kean sbaglia il controllo! Palla eccezionale di Chiesa che taglia la difesa mandando in porta Kean, ma il numero 18 stoppa male con il destro e consente la presa in uscita a Scuffet.18:34

29' Il corner di Chiesa attraversa tutta l'area e termina sul fondo sul fronte opposto.18:30

28' Miretti trova spazio in zona centrale ma si allunga la palla una volta arrivato al limite consentendo a Goldaniga di respingere in scivolata la conclusione mancina in angolo.18:30

26' Non al meglio Locatelli, dunque Allegri, in via precauzionale, manda a scaldare Nicolussi Caviglia.18:27

25' Dossena di testa! Corner battuto perfettamente da Viola che la mette sul dischetto del rigore dove Dossena viene lasciato solo e di testa manda alto sulla traversa.18:26

23' Bella palla per Petagna che scappava alle spalle della difesa ma Gatti è lesto a toccare con la punta in anticipo e a mettere in corner.18:25

22' Prova ad alzare il baricentro la Juventus con un possesso in fase avanzata.18:23

18' Va Chiesa! La punizione viene battuta dal numero 7 bianconero che supera la barriera con un tiro morbido, ma la palla non si abbassa e termina alta rispetto all'incrocio di sinistra.18:19

17' Makoumbou commette fallo in zona trequarti difensiva: punizione da posizione interessante per la Juventus.18:18

15' Ora consolida il possesso il Cagliari con la Juventus che rincorre.18:16

12' Viola si gira! Il numero 10 del Cagliari trova spazio al limite dell'area e, con le spalle alla porta, si gira verso il mancino e conclude verso il palo di sinistra, andando non troppo lontano dalla porta.18:13

11' Zappa prova ad impensierire la Juve! Palla dentro di Prati per Zappa che si fa trenta metri palla al piede e, arrivato in zona trequarti, prova una conclusione verso l'incrocio di destra senza trovare fortuna.18:13

10' Cross insidioso di Kostic verso il secondo palo dove arrivava Cambiaso, ma Augello ci mette la testa e allunga in rimessa laterale.18:10

9' Sul corner battuto da Chiesa è bravo Augello ad anticipare Kean posizionato sul secondo palo. Sugli sviluppi dell'azione viene poi fischiato un fuorigioco. Respira il Cagliari.18:10

8' Cambio gioco di Cambiaso verso la sinistra dove Kostic crossa e, trovando una deviazione, guadagna il terzo angolo per i suoi.18:09

7' Passaggio filtrante a mezza altezza di Miretti con Augello che si intromette nella traiettoria e spizza per Scuffet.18:07

5' Contropiede fulminante del Cagliari che viene ben rallentato dalla difesa bianconera, poi Zappa crossa al centro dove Viola è sfortunato e colpisce di anca, mandando sul fondo.18:05

4' Il corner battuto di Chiesa viene allontanato di testa dalla difesa del Cagliari. Resta in avanti la squadra di Allegri.18:04

3' Scambiano Cambiaso e McKennie sulla destra con il primo che crossa al centro e guadagna il primo corner della partita.18:04

Primo spunto offensivo della Juventus con una palla filtrante per Kean però era rientrato da un contromovimento ed era in offside.18:03

Via al match! Primo possesso per la Juventus.18:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Palermo e Fontemurato. In sala VAR ci sarà Valeri, affiancato da Paterna nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Massimi.17:21

Ranieri si affida alla coppia d’attacco formata da Petagna e Luvumbo, con Viola alle loro spalle. Il trio di centrocampo sarà composto da Makoumbo, Prati e Jankto. Difesa a quattro con Zappa e Augello sulle fasce e con Goldaniga e Dossena centrali. Scuffet tra i pali.17:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari risponde con un 4-3-1-2: Scuffet – Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello – Makoumbou, Prati, Jankto – Viola – Petagna, Luvumbo.17:21

Allegri ha le scelte quasi obbligate in seguito ai numerosi infortuni e squalifiche. Tra i pali ci sarà Szczesny, con Gatti, Bremer e Rugani sulla linea difensiva. A centrocampo ecco Cambiaso e Kostic sulle fasce, con McKennie e Miretti di fianco a Locatelli, oggi capitano. Davanti Kean vince il ballottaggio con Vlahovic e completerà la coppia con Chiesa.17:03

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si dispone con un 3-5-2: Szczesny – Gatti, Bremer, Rugani – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic – Kean, Chiesa.17:02

Negli ultimi cinque match tra Juventus e Cagliari si contano quattro vittorie bianconere e una soltanto per i rossoblù (al Sant’Elia). Un dato interessante riguarda proprio gli allenatori: l’ultima vittoria del Cagliari contro la Juventus a Torino fu nel 2009 per 3-2, quando sulla panchina del Cagliari sedeva Allegri e su quella della Juventus sedeva Ranieri.17:02

Anche il Cagliari arriva dalle vittorie contro Frosinone e Genoa in campionato e da quella in Coppa Italia contro l’Udinese. La squadra di Ranieri sta ritrovando fiducia dopo un inizio difficile e grazie a questo ultimo periodo ha abbandonato la zona retrocessione.17:02

La Juventus si presenta al match odierno in un momento di forma, con ben quattro vittorie consecutive dopo lo 0-0 contro l’Atalanta. Il dato più confortate per Allegri riguarda la difesa: dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo per 4-2 del 23 settembre, i bianconeri non hanno più subito reti.17:02

In questo sabato autunnale si affrontano la Juventus di Massimiliano Allegri e il Cagliari di Claudio Ranieri, in un momento favorevole per entrambe le squadre.17:02

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Cagliari, gara valida per la 12a giornata di Serie A.17:01