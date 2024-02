Dal Ferraris è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:09

Nella venticinquesima giornata, la squadra di Gilardino farà visita al Napoli mentre i ragazzi di Gasperini affronteranno il Sassuolo.20:09

I nerazzurri ritrovano il successo esterno dopo quattro gare e consolidano la posizione Champions: due perle di de Ketelaere e Koopmeiners illuminano la serata, il VAR annulla una rete a Scalvini, gioie nel lungo recupero per l'ex Zappacosta e El Bilal al suo esordio dopo il grave infortunio estivo. Non basta l'ex Malinovskyi, stop dopo una striscia di otto risultati utili per i rossoblu.20:07

90'+14' FINITA! Genoa-Atalanta 1-4, triplice fischio di Colombo.20:02

90'+13' GOL! Genoa-ATALANTA 1-4! Rete di El Bilal. Altre praterie per Pasalic, cross morbido di Miranchuk, El Bilal incorna alle spalle di Martinez.20:02

90'+10' GOL! Genoa-ATALANTA 1-3! Rete di Zappacosta. Rossoblu sbilanciati, ripartenza quattro contro uno, Pasalic serve Miranchuk, destro respinto da Martinez, Zappacosta insacca il tap-in.



Guarda la scheda del giocatore Davide Zappacosta19:59

90'+8' Mischia in area nerazzurra, Kolasinac spazza, sinistro di Malinovskyi deviato in angolo da Toloi.19:57

90'+7' AMMONITO Miranchuk per perdita di tempo.19:56

90'+7' Da corner, sinistro al volo di Koopmeiners, sporcato in angolo da Vasquez.19:57

90'+6' El Bilal tiene palla in avanti, ottenendo un corner.19:55

90'+5' ULTIMO CAMBIO ATALANTA. Gasperini guadagna tempo: presenza per Hateboer, esce Ruggeri.19:53

90'+3' AMMONITO Martin, irruente su Koopmeiners.19:52

90'+2' ULTIMO CAMBIO GENOA. All-in di Gilardino: Vitinha, alla prima in Serie A, per Vogliacco.19:52

90'+2' AMMONITO de Roon, ostruzione su Junior Messias.19:50

90'+1' Zappacosta centra per Miranchuk che prolunga per El Bilal, sinistro smorzato in angolo da Junior Messias.19:49

90' Dieci minuti di recupero.19:49

88' SOSTITUZIONE ATALANTA. Fuori uno stremato Scalvini, scampoli per Toloi.19:47

88' OCCASIONE GENOA! Junior Messias la butta in area, Ekuban smarca Gudmundsson con un controllo a seguire di tacco, Carnesecchi salva d'istinto.19:50

86' Pasalic prova a sfondare centralmente, triplicato, non passa.19:45

84' Crampi per Scalvini, gioco fermo.19:45

83' SOSTITUZIONE GENOA. Gilardino si gioca la carta Junior Messias, esce Sabelli.19:42

83' Dopo sette minuti, il VAR annulla la rete di Scalvini, palla sfiorata da Pasalic in fuorigioco.19:41

80' Ancora nessuna decisione, gara ferma da cinque minuti, situazione limite.19:43

78' Si attende il check del VAR per un possibile tocco di Pasalic in fuorigioco.19:37

76' GOL ANNULLATO ATALANTA! Traversone di Zappacosta, miracolo di Martinez sul colpo di testa di Ruggeri, il portiere riesce a respingere anche il successivo tentativo di Pasalic ma si deve arrendere al tap-in di Scalvini.19:41

75' Miranchuk punta l'area dalla sinistra, Vogliacco non si fa superare.19:34

74' Martin centra per Ekuban che si allunga troppo la sfera, sul fondo.19:34

72' Sabelli insiste sulla destra, Ruggeri lo contiene.19:31

70' I rossoblu hanno alzato il baricentro, i nerazzurri si difendono con ordine.19:29

67' Frendrup apre per Sabelli, cross fuori misura.19:26

65' Da corner, sinistro di Gudmundsson in orbita.19:23

64' Sabelli arriva sul fondo, guadagnando angolo.19:23

63' SOSTITUZIONE GENOA. Martin prende il posto di Strootman, Frendrup scala al centro.19:24

63' SOSTITUZIONE GENOA. Girlardino aumenta il peso offensivo: Ekuban per Badelj.19:22

62' Traversone di Sabelli, Djimsiti allontana in tuffo di testa.19:20

60' OCCASIONE ATALANTA! Percussione di Kolasinac che smarca in area Pasalic, Martinez riesce a chiudergli lo specchio.19:22

59' Subito Miranchuk in avanti, rasoterra angolato ma non potente, Martinez blocca senza problemi.19:18

57' SOSTITUZIONE ATALANTA. Esce anche de Ketelaere, esordio per El Bilal Toure dopo il lungo infortunio.19:16

57' SOSTITUZIONE ATALANTA. Finisce la gara da ex di Scamacca, spezzone per Miranchuk.19:16

57' SOSTITUZIONE ATALANTA. Energie fresche sulla fascia: Zappacosta per Holm.19:16

55' GOL! Genoa-ATALANTA 1-2! Rete di Koopmeiners. Punizione pennellata da Koopmeiners, sinistro a giro perfetto, aggira la barriera e scende a fil di palo.



Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners20:00

54' AMMONITO Bani, steso Pasalic al limite dell'area.19:13

51' GOL! GENOA-Atalanta 1-1! Rete di Malinovskyi. Badelj tocca al limite per l'ex Malinovskyi, sassata di sinistro, Carnesecchi non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi19:10

50' Badelj cerca nel corridoio Vasquez, Koopmeiners si frappone.19:09

49' Da corner, palla fuori per Frendrup, il suo destro a giro si spegne sull'esterno della rete.19:08

49' OCCASIONE GENOA! Strootman in area per Retegui, sinistro violento, Carnesecchi la tocca oltre il palo.19:11

47' Retegui s'incunea in area, sinistro da posizione defilata, alto.19:05

46' COMINCIA LA RIPRESA. Genoa-Atalanta 0-1, nessun cambio durante l'intervallo.19:04

Gilardino ha bisogno di aumentare ritmi e qualità della manovra; Gasperini deve evitare cali di concentrazione e sfruttare gli eventuali spazi in ripartenza.18:51

Frazione tattica, poco spettacolare, illuminata da una perla di de Ketelaere: stop al limite di destro, sinistro al volo alle spalle di Martinez. I rossoblu faticano a costruire, Vasquez si rende pericoloso da corner, Retegui impegna Carnesecchi dal limite.18:49

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Genoa-Atalanta 0-1, decide de Ketelaere.18:48

45'+2' Malinovskyi dai 25 metri, destro ampiamente a lato.18:47

45' Due minuti di recupero.18:45

45' Scamacca per Pasalic che sbaglia il controllo al limite dell'area e l'azione sfuma.18:45

43' Traversone di Holm, Bani allontana di testa.18:44

41' OCCASIONE GENOA! Retegui si libera al limite, destro secco, Carnesecchi si distende e respinge.18:41

40' Koopmeiners centra dalla destra, girata di Pasalic murata da Sabelli.18:40

39' de Ketelaere a terra, manata di Vogliacco a palla lontana, Colombo non viene richiamato al VAR.18:39

37' Gudmundsson si accentra dalla sinistra, destro ribattuto, Retegui manca l'aggancio in area.18:37

35' Koopmeiners scodella in area per Scamacca, Vogliacco è ben posizionato.18:35

33' Punizione dell'ex Malinovskyi, palla in curva.18:33

32' AMMONITO Kolasinac, fallo tattico su Retegui.18:32

32' Dal successivo corner, tentativo da fuori di Malinovskyi, conclusione centrale, facile preda di Carnesecchi.18:34

32' OCCASIONE GENOA! Da corner, colpo di testa di Vasquez sul secondo palo, protetto coi pugni da Carnesecchi.18:33

31' Sabelli spinge sulla fascia, Ruggeri concede il primo angolo della gara.18:31

29' OCCASIONE ATALANTA! de Ketelaere lascia sul posto Strootman, si fa spazio sulla linea di fondo, cross basso deviato da Vasquez, Martinez evita l'autogol.18:30

28' Badelj si rialza, Colombo fa riprendere la gara.18:28

26' Scontro aereo tra Badelj e Scamacca, ha la peggio il rossoblu, gioco fermo.18:27

24' AMMONITO Strootman per proteste.18:24

24' AMMONITO de Ketelaere per eccesso di esultanza.18:24

22' GOL! Genoa-ATALANTA 0-1! Rete di de Ketelaere. Perla balistica di de Ketelaere che riceve da Pasalic ai 20 metri, controlla di destro, si gira e calcia al volo di sinistro, Martinez non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere18:24

20' Batte Scamacca, direttamente sulla barriera.18:20

19' de Ketelaere si guadagna una punizione dal limite, fallo di Malinovskiy.18:20

17' Errore di Djimsiti, Gudmundsson non riesce ad approfittarne.18:17

16' Lancio per Gudmundsson, Carnesecchi arriva prima.18:16

14' Gudmundsson dalla sinistra, tiro cross agguantato in presa alta da Carnesecchi.18:14

12' Gara tatticamente bloccata, più spettacolo sugli spalti che in campo.18:14

10' Traversone di Kolasinac, Scamacca non riesce nella sponda per Koopmeiners.18:10

8' Ritmi non particolarmente elevati, le due squadre si affrontano sulla mediana.18:09

6' Fraseggio dei rossoblu, pressing alto dei nerazzurri.18:06

4' Koopmeiners arriva sul fondo, cross mal calibrato.18:04

3' Gudmundsson prova a scambiare nello stretto con Retegui che sbaglia il passaggio di ritorno.18:05

2' Frendrup scende sulla sinistra, cross deviato da Koopmeiners, Carnesecchi evita il corner.18:02

1' INIZIA Genoa-Atalanta, palla ai rossoblu.18:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Colombo.17:31

Gasperini opta per l'ex Scamacca in tandem d'attacco con de Ketelaere. Koopmeiners al posto di Ederson in mediana.17:14

de Winter squalificato, gioca Vogliacco. Gilardino si affida al tandem Gudmundsson-Retegui con Sabelli e Frendrup sulle fasce, Strootman torna titolare in mediana.17:09

3-4-1-2 per l'Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Holm, Pasalic, de Roon, Ruggeri - Koopmeiners, de Ketelaere - Scamacca. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Bonfanti, Zappacosta, Hateboer, Bakker, Adopo, Mendicino, Toure, Miranchuk.18:09

Ecco le formazioni. Genoa con il 3-5-2: Martinez - Vogliacco, Bani, Vasquez - Sabelli, Malinovkyi, Badelj, Strootman, Frendrup - Gudmundsson, Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Martin, Spence, Bohinen, Thorsby, Messias, Ankeye, Vitinha, Ekuban.17:30

I rossoblu, imbattuti da otto gare di campionato (3V, 5N), affrontano i nerazzurri, vogliosi di consolidare il quarto posto in classifica ma capaci di raccogliere appena due punti nelle ultime quattro trasferte.17:02

Al Luigi Ferraris tutto pronto per Genoa-Atalanta, ventiquattresima giornata di Serie A.17:00