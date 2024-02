A San Siro va in scena una classica del calcio italiano. Milan e Napoli si incrociano con i rossoneri avanti in classifica di 14 punti. Da una parte i rossoneri sono in una sorta di limbo, lontani dalla vetta, ma anche dalla zona Europa League e con un occhio all’andata della sfida di Europa League contro il Rennes di giovedì prossimo.20:03