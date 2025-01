Grazie per aver seguito con noi la diretta di Genoa-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.14:27

90'+5' Fine partita: GENOA-PARMA 1-0 (65' Frendrup)14:24

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!14:19

88' Il Genoa prova a chiuderla con Kasa, la sua conclusione risulta però centrale e facilmente gestibile per Suzuki.14:18

84' Sostituzione Genoa: esce Mandela Keita, entra Haj Mohamed.14:14

83' Sostituzione Genoa: esce Alessandro Zanoli, entra Stefano Sabelli.14:14

81' Prova a creare superiorità numerica Man, il Genoa però si difende con ordine ed evita pericoli.14:11

79' Sostituzione Genoa: esce Morten Thorsby, entra Patrizio Masini.14:07

79' Sostituzione Genoa: esce Fabio Miretti, entra Jeff Ekhator.14:07

75' Cartellino giallo per Enrico Delprato.14:03

74' Il Parma si fionda in attacco, spinto da un Camara entrato nel migliore dei modi: il cross teso del centrocampista del Parma trova una deviazione goffa di Pinamonti. La palla termina però fuori.14:03

72' Sostituzione Parma: esce Valentin Mihăilă, entra Dennis Man.14:02

72' Sostituzione Parma: esce Hernani, entra Drissa Camara.14:02

68' Reazione del Parma con Bonny che si libera in area e conclude di destro, bravo Bani a respingere.13:58

65' GOL! GENOA-Parma 1-0! Rete di Morten FRENDRUP! Il Grifone passa in vantaggio grazie all'asse Miretti-Frendrup: l'ex Juventus confeziona un assist splendido per il centrocampista danese che, con l'aiuto della deviazione di DelPrato, beffa Suzuki.



64' Cartellino giallo per Lior Kasa.13:52

62' Conclusione di Sohm dalla lunga distanza: tiro potente, ma impreciso.13:50

60' Sostituzione Parma: esce Botond Balogh, entra Antoine Hainaut.13:49

60' Sostituzione Parma: esce Pontus Almqvist, entra Matteo Cancellieri.13:48

57' Buona occasione per il Genoa con Kasa che arriva al tiro dal limite dell'area: la sua conclusione termina però parecchio alta sopra la traversa.13:46

55' Gioco che ritorna ad essere spezzettato, diversi falli e conseguenti interruzioni.13:45

52' Grande occasione per il Parma con Almqvist che conclude di destro al volo, bravo Leali nel distendersi e nel deviare in calcio d'angolo.13:41

50' Parma rientrato in campo con un piglio diverso, soprattutto grazie a Sohm e Mihaila. Genoa in affanno.13:39

46' Inizia il secondo tempo di GENOA-PARMA!13:34

Ovviamente in casa Parma occhio a Man che potrebbe entrare nella ripresa insieme a Cancellieri, nel Genoa scalpitano Ekhator e Balotelli.13:21

La prima frazione di Genoa-Parma non è divertentissima, ma il copione dalla gara è chiaro fin da subito: i padroni di casa fanno la partita, conducono il possesso e tentano a più riprese di sbloccarla, gli ospiti invece si difendono e provano a colpire in contropiede. Le occasioni più importanti sono targate Genoa: Vasquez prima, due volte, e Pinamonti poi non riescono però a battere Suzuki. Il Parma invece in attacco si vede pochissimo.13:21

45'+2' Finisce il primo tempo di GENOA-PARMA!13:19

45' Sostituzione Genoa: esce Milan Badelj per infortunio, entra Lior Kasa.13:18

43' Problemi di natura fisica per Badelj: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Genoa.13:16

40' Dopo 40 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Genoa nettamente avanti con il 72%.13:11

36' Cartellino giallo per Hernani.13:07

34' Grande occasione per il Genoa. Ottimo spunto di Miretti che crossa per Pinamonti: il centravanti del Grifone, da posizione ravvicinata ma defilata, trova soltanto l'esterno della rete.13:05

32' Primo squillo del Parma: ripartenza fulminea con Bonny che arriva al tiro incrociato con il mancino, la sua conclusione termina però fuori a lato.13:04

29' Ci prova ancora il Genoa: prima un cross di Pinamonti, poi il tentativo di Frendrup con il sinistro. Il Parma libera, ma a fatica.13:01

25' Dopo 25 minuti il conto totale dei corner è di 7: 3 per il Parma, 4 per il Genoa.12:58

22' Doppia grandissima occasione per il Genoa con Vasquez: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il difensore messicano ha infatti due buone opportunità per segnare, prima però colpisce Valeri, poi Suzuki.12:56

18' Guadagna campo il Genoa. Il Grifone negli ultimi minuti ha alzato il pressing, ma manca ancora precisione negli ultimi 15 metri.12:51

14' I ritmi si alzano, le due squadre si aprono: continui ribaltamenti di fronte, ma ancora nessuna occasione concreta.12:47

11' Squillo del Genoa con Pinamonti che tenta la conclusione di testa: il suo tiro termina perà parecchio alto sopra la traversa.12:42

8' Cartellino giallo per Lautaro Valenti.12:39

6' Dopo i primi minuti sembrerebbe palese il copione della partita: il Genoa conduce il gioco, il Parma attende.12:38

4' Cartellino giallo per Milan Badelj.12:36

1' Inizia il primo tempo di GENOA-PARMA!12:32

Tra le avversarie affrontate almeno 30 volte in Serie A, solo contro il Torino (sette) il Parma conta meno ko rispetto a quelli registrati contro il Genoa (10).12:01

Il Genoa ha vinto entrambe le ultime due sfide di Serie A contro il Parma (2-1 nel marzo 2021 e 1-0 lo scorso novembre) e non ha mai messo in fila tre vittorie consecutive contro i gialloblù in massima serie. Inoltre, l’ultima volta che il Grifone ha mantenuto la porta inviolata per due match di fila contro i Ducali nel torneo risale al periodo tra febbraio e ottobre 2013 (0-0 e 1-0 in quel caso).12:01

Le scelte di Pecchia: parte dalla panchina Man, al suo posto c'è Almqvist a completare il terzetto di fantasisti con Hernani e Mihaila alle spalle di Bonny, preferito a Cancellieri. Confermato Valenti in difesa.11:59

Le scelte di Vieira: confermato Thorsby in mediana con Badelj e Frendrup. Out Vitinha, in avanti giocano Miretti e Zanoli sulle corsie laterali a sostegno di Pinamonti. Vieira continua a putare su De Winter.11:58

Panchina Parma: Camara, Cancellieri, Corvi, Hainaut, Haj, Leoni, Lovik, Man, Marcone, Plicco, Trabucchi.11:57

Panchina Genoa: Ankeye, Balotelli, Bohinen, Ekhator, Gollini, Kasa, Marcandalli, Masini, Matturro, Melegoni, Messias, Pereiro, Sabelli, Sommariva.11:55

Formazione PARMA (4-2-3-1) - Suzuki - Delprato, Balogh, Valenti, Valeri - Keita, Sohm - Almqvist, Hernani, Mihaila - Bonny.11:53

Formazione GENOA (4-3-3) - Leali - De Winter, Bani, Vasquez, Martin - Thorsby, Badelj, Frendrup - Zanoli, Pinamonti, Miretti.11:53

Nell'ultimo turno di campionato il Parma ha pareggiato per 0-0 con il Torino, così come accaduto anche tra Genoa e Lecce.11:52

Benvenuti alla diretta di Genoa-Parma, match valevole per la 20a giornata di Serie A!11:50

