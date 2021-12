Le ultime cinque gare tra le due compagini sono finite in perfetta parità. Due vittorie per parte e un pareggio. L'ultima nel Maggio scorso terminò 2-0 per gli emiliani.16:03

Nel Sassuolo attacco affidato a Scamacca, al suo fianco Berardi e Raspadori. In mezzo al campo giocano Traore, Lopez e Frattesi. Nella Lazio problemi in mezzo al campo per la squalifica di Milinkovic Savic e l'infortunio di Luis Alberto, spazio quindi a Akpa Akpro, Cataldi e Basic. In porta gioca ancora Stakosha, mentre in avanti con Immobile ci sono Pedro e Zaccagni.17:21