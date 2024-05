Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Salernitana 1-1 valida per la 36esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:07

90'+8' Finisce qui! Juventus-Salernitana 1-1.20:03

90'+7' Che errore di Basic! Contropiede fulminante della Salernitana con Tchaouna che libera in area Basic: il centrocampista rientra sul sinistro e calcia alto sopra la traversa.20:03

90'+7' Il centrocampista della Salernitana viene ammonito per perdita di tempo.20:03

90'+7' 5o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Toma Bašić.20:02

90'+6' Miretti di poco a lato! Il numero 20 stoppa con il petto al limite dell'area, poi calcia con il destro verso sinistra: palla fuori di poco.20:01

90'+5' Iling-Junior commette fallo in mezzo al campo, permettendo alla Salernitana di salire.20:00

90'+3' Il difensore della Salernitana viene ammonito per una evidente trattenuta su Yildiz in mezzo al campo.19:59

90'+3' 4o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Triantafyllos Pasalidis.19:58

90'+1' GOL! JUVENTUS-Salernitana 1-1! Rete di Rabiot! Corner di Iling-Junior verso il primo palo dove Locatelli spizza con il tacco verso il secondo: arriva in allungo Rabiot, che con l'esterno mancino mette in rete.



90'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.19:56

90'+1' 4a sostituzione Salernitana: esce Junior Sambia, entra Marco Pellegrino.19:56

90' 3a sostituzione Salernitana: esce Alessandro Zanoli, entra Triantafyllos Pasalidis.19:55

88' Traversa di Miretti! Tiro potente dal limite dell'area del numero 20, con la palla che colpisce in pieno la traversa. Poi la difesa mette in angolo.19:54

87' Il portiere della Salernitana viene ammonito per perdite di tempo su un rinvio dal fondo.19:59

87' 3o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Vincenzo Fiorillo.19:54

86' Legowski al volo! Cross dalla sinistra di Sambia, con Miretti che respinge di testa verso il limite dell'area dove il centrocampista polacco colpisce al volo con il destro: palla alta.19:51

85' L'esterno della Salernitana viene punito per aver impiegato troppo tempo durante la battuta di una rimessa laterale.19:50

85' 2o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Junior Sambia.19:50

84' Grande giocata di Iling-Junior che fa passare il pallone e si invola verso l'area di rigore dalla sinistra. Cross dell'esterno verso il centro dove Miretti svirgola mettendo direttamente in fallo laterale.19:50

83' Tchaouna viene servito in campo aperto sullo sviluppo di un contropiede, poi il trequartista della Salernitana resta a terra dopo uno spalla-spalla con Gatti. L'arbitro assegna rinvio dal fondo.19:49

82' Finta di Yildiz in mezzo al campo, con il giovane talento che poi arriva al limite dell'area e calcia ad incrociare con il mancino: si allunga Fiorillo che blocca.19:47

81' Azione prolungata della Juventus dopo il corner, con Chiesa che calcia dal limite dell'area con il mancino. Fiorillo blocca centralmente.19:46

80' Fiorillo dice no a Milik! Cross dalla sinistra di Yildiz, con Milik che colpisce di testa in girata: Fiorillo risponde in angolo.19:45

79' Trattenuta di Pierozzi ai danni di Yildiz sulla trequarti. Calcio di punizione per la Juventus.19:44

77' 5a sostituzione Juventus: esce Daniele Rugani, entra Kenan Yıldız.19:42

77' 4a sostituzione Juventus: esce Dusan Vlahovic, entra Arkadiusz Milik.00:02

75' Zanoli arriva sul fondo sulla destra, poi crossa al centro trovando una deviazione. Corner per la Salernitana.19:40

73' 2a sostituzione Salernitana: esce Chukwubuikem Ikwuemesi, entra Grigoris Kastanos.19:38

72' Cross con i contagiri di Cambiaso dal centro sinistra, con Vlahovic e Bremer che non arrivano per un soffio sul secondo palo.19:37

71' Palla che gira pericolosamente all'interno dell'area della Salernitana, con Gatti che prova a girarsi colpendo il pallone, mancando però l'aggancio.19:36

69' Cambiaso rientra in mezzo al campo, poi prova una palombella con il mancino. Il pallone supera Miretti e termina nella disponibilità di Fiorillo.19:35

68' Il giocatore della Salernitana viene ammonito a fine azione per un fallo in mezzo al campo.19:33

68' 1o ammonito Salernitana: cartellino giallo Alessandro Zanoli.19:33

66' Gatti di testa! Vlahovic a sorpresa crossa in area la punizione, trovando il colpo di testa di Gatti: palla alta.19:31

65' 1a sostituzione Salernitana: esce Emanuel Vignato, entra Mateusz Legowski.19:30

65' Rabiot termina a terra in zona trequarti, sul centro-sinistra. L'arbitro fischia e assegna un calcio di punizione per i bianconeri.19:30

63' Tiro di Chiesa dal limite dell'area, con la palla deviata che termina sul fondo. L'arbitro non si accorge della deviazione e assegna un rinvio dal fondo.19:29

63' Locatelli prova un tiro dal limite dell'area, trovando una deviazione di Pirola. Altro calcio d'angolo per la Juventus.19:28

62' Occasione Juventus! Tiro-cross di Chiesa dalla sinistra, con Pirola che respinge un attimo prima dell'arrivo di Vlahovic: la palla termina sul petto di Rugani ad un metro dalla porta, finendo poi fuori alla sinistra del palo.19:27

60' Che errore di Vlahovic! Contropiede Juventus con Chiesa che manda in porta il compagno con un filtrante rasoterra: il numero 9 si presenta davanti a Fiorillo, ma con il destro mette fuori con un tiro ad incrociare.19:25

59' Il calcio d'angolo battuto da Cambiaso da il via ad un contropiede per la Salernitana, con Rabiot che ferrma poi Coulibaly al limite dell'area.19:24

59' Cambiaso porta palla centralmente, poi serve Rabiot in profondità: il centrocampista crossa e trova un calcio d'angolo.19:24

57' Contatto in area della Salernitana tra Vignato e Locatelli, con l'arbitro che anche in questa occasione fa continuare.19:23

56' Punizione di Basic da centrocampo, con il centrocampista che trova direttamente Fazio in area: il difensore stacca di testa, mettendo la palla sopra la traversa.19:21

54' Palla filtrante dentro l'area alla ricerca di Miretti, con Tchaouna che si sacrifica in difesa e interviene per primo sul pallone, restando poi a terra per un incrocio di gambe. Calcio di punizione per la Salernitana.19:19

53' Dopo il check con il VAR, il colpo di braccio di Rabiot non viene considerato falloso. Si continua a giocare.19:18

52' L'arbitro ferma il gioco perché Vignato è a terra in mezzo al campo. Nel frattempo c'è un check al VAR per un possibile colpo di braccio in area di Rabiot.19:18

50' Il calcio d'angolo battuto da Chiesa attraversa tutta l'area di rigore e dà il via ad un contropiede per la Salernitana. Gli ospiti attaccano l'area con un cross, ma Iling-Junior interviene in traiettoria spazzando in angolo.19:15

49' Cross dalla destra di Gatti, con la palla deviata che termina direttamente sul fondo. Corner per la Juventus.19:14

47' Risponde dalla parte opposta Tchaouna, che arriva sulla trequarti rientrando da destra, concludendo con il mancino: palla alta.19:13

47' Subito conclusione dalla distanza di Iling-Junior, con Fiorillo che si abbassa e blocca centralmente.19:12

46' Via alla ripresa. Possesso per la Juventus.19:10

46' 3a sostituzione Juventus: esce Moise Kean, entra Federico Chiesa.19:11

46' 2a sostituzione Juventus: esce Filip Kostić, entra Samuel Iling-Junior.19:11

46' 1a sostituzione Juventus: esce Weston McKennie, entra Fabio Miretti.19:10

Si complica la giornata bianconera, con i padroni di casa che contavano su una vittoria per aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Ora la squadra di Allegri dovrà ribaltare il match nella ripresa, contando eventualmente su alcuni subentri dalla panchina, come Chiesa e Yildiz.19:03

Primo tempo dai ritmi non troppo elevati, con la Salernitana che trova la rete del vantaggio al 27esimo minuto: corner dalla destra di Sambia, con Pierozzi che stacca bene in area e di testa la mette in rete sul centro-destra, con Szczesny che non riesce a respingere la conclusione. Da segnalare anche due legni colpiti dai bianconeri: traversa di Vlahovic nei primi minuti di gioco, poi un palo di Cambiaso nel finale, entrambi con conclusioni da fuori.18:55

45'+4' Finisce il primo tempo. Juventus-Salernitana 0-1.18:53

45'+4' Calcio d'angolo battuto velocemente da Cambiaso per Kostic, con l'esterno bianconero che prova a sorprendere Fiorillo con un mancino verso il palo di destra: palla che termina fuori di un metro.18:52

45'+3' Colpo di testa di McKennie che carambola su un avversario e termina sul fondo. Corner per la Juventus.18:52

45'+3' Cross morbido di McKennie dalla trequarti di destra, con Fiorillo che esce con sicurezza, facendo sua la sfera.18:51

45' Segnalati 4 minuti di recupero.18:48

44' Sambia punta Gatti dentro l'area, si allunga il pallone sul fondo e termina a terra. L'arbitro ad ampi gesti dice che non c'è nulla.18:48

43' Palo esterno di Cambiaso! Il 27 bianconero viene servito centralmente sulla trequarti, si gira e calcia a giro con il mancino, colpendo la parte esterna del palo di sinistra.18:47

40' Sambia sfida McKennie in area e lo salta secco, poi conclude contro il corpo di Gatti. Continua a creare pericoli la squadra di Colantuono.18:44

38' Dopo un check al VAR viene confermata la decisione di campo di Santoro, con Szczesny che prima tocca il pallone con la mano, poi travolge Ikwuemesi sullo slancio.18:41

36' Che rischio per la Juventus! Contropiede Salernitana con Tchaona che guida un 2 contro 1, poi lancia Ikwuemesi davanti a Szczesny e prova a saltarlo verso sinistra. L'attaccante resta a terra, ma l'arbitro dice che non c'è nulla.18:40

35' Che conclusione di Bremer! Il difensore della Juventus parte palla al piede da centrocampo, poi prova un tiro dalla lunghissima distanza: destro potente che termina fuori di poco rispetto al palo di sinistra.18:38

32' Sambia su punizione! Il numero 6 della Salernitana fa passare la palla sopra la barriera , con Szczesny che non si fida della presa e respinge lateralmente con i guantoni.18:35

31' Ikwuemesi trova spazio sulla trequarti, si prepara al tiro ma termina a terra dopo un contatto con Gatti. Calcio di punizione in zona centrale per la Salernitana.18:34

28' Conclusione potente dalla distanza di Rabiot. La palla non si abbassa e termina molto alta sopra la traversa.18:32

27' GOL! Juventus-SALERNITANA 0-1! Rete di Pierozzi! Corner dalla destra di Sambia che la mette in zona primo palo dove Pierozzi stacca benissimo di testa, piazzandola verso il centro-destra. Szczesny prova ad opporsi, ma la palla carambola in rete.



26' Colpo di testa di Fazio su una punizione di Basic, con la palla che viene deviata da Rugani. Calcio d'angolo per la Salernitana.18:29

25' Tackle duro di Rabiot ai danni di Coulibaly, con l'arbitro che sanziona il centrocampista francese.18:29

25' 2o ammonito Juventus: cartellino giallo per Adrien Rabiot.18:28

22' Step on foot di Vlahovic ai danni di Coulibaly, con l'arbitro che fischia calcio di punizione per la Salernitana e ammonisce l'attaccante bianconero.18:26

22' 1o ammonito Juventus: cartellino giallo per Dusan Vlahovic.18:25

19' Bella filtrante di Cambiaso per Kostic, con l'esterno bianconero crossa al centro trovando una deviazione. Nuovo corner per la Juventus.18:22

17' Il corner battuto da Kostic viene svirgolato a centro area da Rabiot. La palla resta in possesso della Juventus, ma pochi istanti più tardi viene fischiato un fuorigioco a Kean.18:21

16' Kostic guadagna il fondo sulla sinistra, poi crossa basso al centro alla ricerca di Vlahovic. Interviene Pierozzi che mette in corner.18:19

14' Imbucata dalla corsia di destra di McKennie per l'inserimento di Locatelli, con il centrocampista ex Sassuolo che non riesce a tenere il pallone in campo. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per Fiorillo.18:17

12' Clima molto particolare oggi a Torino, con il sole che illumina parte dello stadio, ma con la pioggia che continua a battere sul terreno di gioco.18:15

11' Gioco fermo per qualche istante per un problema tecnico agli auricolari dell'arbitro Santoro. Il fischietto di Messina si reca a bordocampo e viene aiutato dal quarto uomo.18:15

10' Il corner battuto da Sambia verso il primo palo viene messo fuori da McKennie, ma la palla rimane alla Salernitana, che consolida il possesso.18:14

9' Tchaouna arriva palla al piede sul fondo di destra, con Rugani che deve mettere la gamba e concedere un calcio d'angolo alla Salernitana.19:13

8' Traversa di Vlahovic! Il numero 9 bianconero lascia partire un tiro potente dal limite dell'area, con Fiorillo che alza quel tanto che basta da spedire la sfera sulla traversa. Arriva poi Sambia che spazza in rimessa laterale.18:12

6' Giro palla della Salernitana sulla trequarti, con Pierozzi che viene liberato sul centro-destra. Il difensore della Salernitana calcia verso la porta, con Szczesny che blocca a mezza altezza.18:10

5' Basic difende il pallone in mezzo al campo e subisce fallo sulla pressione di Vlahovic.18:09

3' Cambiaso serve Vlahovic in mezzo al campo. Il numero 9 della Juventus ha spazio davanti, arriva in zona trequarti e prova a concludere: palla respinta da un difensore avversario.18:06

2' Vignato riconquista il possesso alto sulla sinistra, si accentra verso il limite dell'area ma viene recuperato da Bremer, che fa sua la sfera.18:05

Subito un tentativo dalla distanza di Ikwuemesi, che raccoglie una respinta di testa di Rugani sulla trequarti, poi calcia al volo alto sopra la traversa.18:04

Inizia la partita. Primo possesso per la Salernitana.18:03

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Alberto Santoro, della sezione di Messina. Gli assistenti saranno Zingarelli e Bhari. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, affiancato da Nasca nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Sacchi.14:20

Colantuono conferma Fiorillo tra i pali e schiera Pierozzi, Fazio e Pirola sul trio difensivo. La linea di centrocampo sarà composta da Zanoli, Coulibaly, Basic e Sambia, mentre sulla trequarti ci saranno Vignato e Tchaouna. Davanti Ikwuemesi agirà da unica punta.17:29

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana risponde con un 3-4-2-1: Fiorillo – Pierozzi, Fazio, Pirola – Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia – Vignato, Tchaouna – Ikwuemesi.17:28

Allegri deve fare i conti con le assenze di Danilo e Alex Sandro, decidendo di schierare dal primo minuto Rugani con Gatti e Bremer. Tra i pali ci sarà Szczesny. In mezzo al campo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre sulle fasce tocca a Cambiaso e Kostic. Davanti Chiesa e Yildiz partiranno dalla panchina, con Vlahovic che verrà affiancato da Kean.17:27

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-5-2: Szczesny – Gatti, Bremer, Rugani – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic – Kean, Vlahovic.17:26

Il match di andata, avvenuto lo scorso 7 gennaio a Salerno, ha visto i bianconeri strappare la vittoria con un gol di Vlahovic in pieno recupero, gol che è valso poi l’1-2 finale.14:20

La Salernitana è ormai aritmeticamente retrocessa in Serie B da qualche giornata, ma prova a chiudere questo campionato al meglio delle proprie possibilità. La scorsa giornata, la squadra di Colantuono, ha messo in seria difficoltà l’Atalanta di Gasperini, la quale ha dovuto ribaltare l’1-0 siglato da Tchaouna, vincendo la partita di misura nella ripresa.14:19

I bianconeri, dopo un girone di andata molto importante, hanno incasellato una serie di risultati non particolarmente positivi: nelle ultime 14 giornate, infatti, gli uomini di Allegri hanno ottenuto solamente 14 punti. Oggi, però, la Juventus può mettere a segno uno degli obiettivi fissati per questa stagione, quello della qualificazione alla prossima Champions League.14:19

A tre giornate dalla fine, la Juventus può centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima UEFA Champions League e può farlo già nel match odierno in caso di tre punti contro la Salernitana.14:18

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Salernitana, gara valida per la 36esima giornata di Serie A.14:18