LIVE GENOA - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori15:50

Benvenuti alla diretta di Genoa-Salernitana, gara valida per il 25° turno di Serie A. 15:50

Il match del ''Ferraris'' mette di fronte le ultime compagini della graduatoria: rossoblu a quota 14 punti, granata a quota 11 punti, con una gara da recuperare. 15:51

La sfida sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Al Var Banti. 15:54

All'andata 1 a 0 per i campani, grazie al gol di Djuric. 15:57

Nell'ultima giornata, pareggio per entrambe: il Genoa ha fermato la Roma mentre la Salernitana ha impattato contro lo Spezia. 15:58

FORMAZIONE GENOA (4-2-3-1): Sirigu - Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez - Sturaro, Badelj - Ekuban, Portanova, Yeboah - Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Melegoni, Piccoli, Gudmundsson, Calafiori, Frendrup, Cambiaso, Rovella, Galdames. 15:03

FORMAZIONE SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe - Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri - Coulibaly, Radovanovic, Ederson - Verdi, Bonazzoli - Djuric. A disposizione: Belec, Gagliolo, Gyomber, Bohinen, Obi, Di Tacchio, Zortea, Mikael, Ribery, Kastanos, Perotti, Mousset. 14:45

Blessin perde Amiri per problemi intestinali e Ostigard per squalifica; in attacco Destro terminale unico con Ekunan, Portanova e Yeboah alle spalle. Colantuono risponde con Djuric supportato da Verdi e Bonazzoli; Ederson a centrocampo preferito a Bohinen. 14:45

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 14:49

Squadre in campo agli ordini di Di Bello: padroni di casa in casacca rossoblu, ospiti in completo bianco con inserti granata. 15:00

1' INIZIA GENOA-SALERNITANA! Primo pallone giocato dalla formazione di Blessin. 15:01

2' Pressing alto di entrambe, squadre corte. 15:03

3' Cross di Vasquez, Ranieri svetta di testa e anticipa Yeboah. 15:04

4' Verdi subisce fallo, l'arbitro concede la regola del vantaggio: l'ex Radovanovic calcia dal limite, destro alto. 15:05

6' Ci prova ancora Radovanovic, con un tiro da oltre 25 metri: rasoterra bloccato da Sirigu. 15:07

6' Traversone di Hefti troppo profondo, Destro non può arrivarci. Rimessa da fondo campo per Sepe. 15:07

8' Grande intervento difensivo di Mazzocchi, che anticipa in corner la stoccata di Destro! 15:08

9' Qualche timida protesta del Genoa per un tocco di Fazio ai danni di Vanheusden: il direttore di gara fa segno di proseguire. 15:10

10' Azione dei rossoblu: assist di Ekuban, conclusione fuori di Portanova. Tutto comunque inutile: c'era fuorigioco. 15:11

11' GOL ANNULLATO AL GENOA! Grave errore di Fazio che permette a Destro di mandare in rete Portanova ma il numero 90 è partito in offside. 15:13

12' Tiro di Destro dal limite, pallone sul fondo. 15:13

14' Cross dalla destra, Sturaro si inserisce e svetta ma non riesce a impattare la sfera. 15:15

15' Fallo di Coulibaly su Vasquez nei pressi del vertice dell'area di rigore ospite. 15:16

16' Portanova va alla battuta, direttamente in porta: il pallone non si abbassa e termina in curva. 15:17